Barcelonas juvel lekte med erkerivalen i Supercupen

(Real Madrid-Barcelona 1–3) Ungdommelig friske Gavi (18) og hans Barcelona herjet med erkerival Real Madrid - som opptrådte like blekt som sine klassiske hvite drakter.

15.01.2023 21:57

Finale i den spanske Supercupen mellom Spanias to superklubber, ved nær alle duelltilfeller kalt Det klassiske oppgjøret - El Clásico. Imidlertid ikke i Barcelona eller Madrid, men Saudi-Arabia.

– Du verden, der gikk det hurtig, mitraljøsekommenterte VGs Vegard Aulstad for VGTV da «bortelagets» tenåringsjuvel Gavi sørget for kampens første scoring.

Det vil si 1–0 til Barcelona i det antall spilleminutter vippet inn i det 34.

Barcelona rev ned et uoppmerksomt Real Madrid. Robert Lewandowski fanget opp den «løse» ballen, polakken så opp og så Gavi - Pablo Martín Páez Gavira - i en bedre posisjon for avslutning. 18-åringen dempet ballen lekende lett med venstre ben, for så å ekspedere den med venstre fot - i steget - forbi Real Madrids keeper Thibaut Courtois.

11 minutter senere var Courtois igjen så å si overlatt til seg selv. Real M;adrid slurvet ved midtstreken, Barcelonas Frenkie de Jong kunne takke og bukke - og spilte frem Full fart-Gavi på hans venstre kant. Inne i midten foran Courtois lusket Lewandowski, Spanias VM-sensasjon Gavi så opp og så ham - og resten var ren transportetappe for Lewandowski.

Lewandowskis scoring nummer 20 for Barcelona denne sesongen.

2–0 til pause, og hva skulle Real Madrid finne på i den andre.

VGTVs spansk fotball-ekspert Petter Veland var på vegne av Real Madrid-trener Carlo Ancelotti åpenbart i villrede.

– Her har det bare vært nesten ett lag på banen, mente Veland.

– De ble bare enda dårligere etter 0–1, understreket han.

Real Madrids franske Eduardo Camavinga ble erstattet av brasilianske Rodrygo foran 2. omgang. Barcelonas Lewandowski kom litt sent ut til den grunnet pleie av vrang rygg.

Dembélé var nær ved å gjøre 3–0 i 51. spilleminutt. Courtois stoppet hans tilsynelatende presise avslutning på mesterlig vis, med ustrakt høyre ben og tåspissen.

Barcelonas trener Xavi - Xavier Hernández Creus - fikk noen minutter senere bekreftet at spillerne hans ikke hadde tapt noe av sin fremoverlente offensive kraft. Lewnadowski ble spilt fri ned mot venstre dødlinje hos Courtois. Skuddvinkelen ble muligens noe spiss for førstnevnte, til glede for Real Madrid belgiske bakerste mann.

– Nei, det er lite som stemmer, mente - fortsatt - VGTV-kommentator med tanke på Real Madrid da en usedvanlig blekt spillende Luka Modrić (37) forlot det saudiarabiske banedekket.

Han rakk knapt å sette seg på sidelinjen før Lewandowski trillet ballen til ut til Gavi, som sparket den hardt inn mot Real Madrids femmeter strek - der Pedri dukket opp som troll av eske: 3–0 i 69. spilleminutt.

Lekestue i El Clásico. Hvem hadde trodd det?

Carlo Ancelotti foretok en rekke spillerbytter, liksom for syns skyld. Xavi forholdt seg helt rolig (et knippe bytter mot slutten, for syns skyld). At Karim Benzema reduserte til 1–3 på overtid hadde ingen betydning.