Kahn og Salihamidzic ferdig i Bayern: – Ansvarlige for alt som skjedde

Klubbdirektør i Bayern München, Oliver Kahn, og sportsdirektør Hasan Salihamidzic har fått sparken av klubben, ifølge flere medier.

SPARKET: Oliver Kahn. Vis mer

Det skriver flere tyske medier, deriblant Bild og Süddeutsche Zeitung

Nyheten kommer bare minutter etter at Bayern München sikret sin ellevte ligatittel på rad.

Den tyske storavisen Bild skriver at det skal ha vært klart siden fredag ​​at Kahn og Salihamidzics tid i Bayern er over. Det skal ha vært avholdt et ekstraordinært møte, og en bekreftelse fra klubben er ventet å komme lørdag ettermiddag.

Det har murret i den tyske storklubben helt siden de røk ut av Champions League og Julian Nagelsmann fikk sparken som manager. Håndteringen første i ettertid til ordkrig mellom Kahn og den tyske legenden Lothar Matthäus.

– Det var tydelig at noe kom til å endre seg. De to var ansvarlige for alt som skjedde. Fansens følelser er avgjørende for Bayern, og de er tapt. De to var ansvarlige for det, blant annet, sier Lothar Matthäus til Sky Sports etter sparkingen.

FERDIGE: Hasan Salihamidziz (i midten til venstre) og Oliver Kahn (t.h.) skal ha fått sparken i Bayern München.

Sky Sports skriver også at klubbveteran Thomas Müller skal ha blitt svært overrasket. Han fikk nyheten rett etter at ligatittelen var i boks.

– Og det kommer nå? Ett minutt etter sluttsignalet? Jeg visste ikke noe om det før nå, sier han.

Jan-Christian Dreesen, Bayerns økonomisjef, skal være Kahns etterfølger.