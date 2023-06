Norge avslutter verst i Europa: – Jeg har ikke noe klart svar

Den norske ledelsen ble forvandlet til et mareritt i sluttminuttene mot Skottland lørdag. I de siste ti minuttene er Norge nå dårligst av alle 53 lag i EM-kvalifiseringen.

Keeper Ørjan Nyland og Norge holdt unna lenge, men nok en gang gikk det galt i sluttminuttene.





Det er bare spilt tre runder, men tallene VG har jobbet frem er likevel dystre:

Ingen andre landslag har sluppet inn fire mål i løpet av de ti siste minuttene, pluss overtid, i starten av EM-kvaliken. Og tendensen har vært tydelig lenge.

Hele syv av Norges 15 siste baklengsmål har kommet i de siste ti minuttene.

13 av 15 innslupne mål i de ti siste landskampene har kommet i 2. omgang, og landslaget har bare holdt nullen én gang på disse kampene.

Solbakken har vært kjent for å skape lag som er vanskelige å bryte gjennom, men det er over ett år siden hans Norge sist holdt buret rent.

De to sene baklengsmålene i Skottland-kollapsen koster etter alt å dømme Norge den realistiske muligheten for å bli blant de to nasjonene som kvalifiserer seg direkte til EM.

Også i kvalikåpningen mot Spania slapp Norge inn to mål de siste ti minuttene.

HISSIG: Ståle Solbakken under møtet med Skottland.

Landslagssjefen har fått tung kritikk for mange sene bytter etter Norges verste kvalikstart på 37 år. Han tror årsaken til de sene baklengsmålene er «veldig sammensatt».

– Vårt sonespill krever stor samhandling. Jo mer sliten en blir i bein og hode, desto lettere er det å gjøre en aller annen feil, sier Solbakken.

BLYTUNGT: Martin Ødegaard tok lørdagens tap tungt.

– Det at skjer gjentatte ganger: Handler det om den fysiske formen eller om taktiske disposisjoner?

– Mot Spania var det todelt. Vi lå under 1–0 og gamblet litt og fikk en kjempesjanse etter byttene. Backene våre spilte høyere oppe i banen og isolerte (våre) stoppere. Slik at Spania utnyttet det et par ganger, svarer Ståle Solbakken.

Han mener den «ekstreme varmen påvirket kampen» mot skottene. Ved meteorologisk institutt på Blindern, et T-banestopp fra Ullevaal stadion, ble det under kampen målt mellom 29,3 og 28,7 grader.

– Det første målet kan vi leve med. At Leo (Østigård) får krampe i en slik situasjon, skjer i én av tusen situasjoner. Det andre målet var tre følgefeil. Birger (Meling) støtet feil, Leo støtet feil, vi kom for sent inn i feltet. Så den er verre, svarer Solbakken før han legger til:

– Jeg har ikke noe entydig fasitsvar på det. Det er nok en liten mental bit i det også. Spillerne har opplevd det en gang eller to.

– At det blir selvforsterkende?

– Det tror jeg ikke. Jeg har ikke noe klart svar. Det er veldig forskjellig. I Georgia ledet vi 1–0 og hadde full kontroll. Så kom den lange ballen, og så ble det 1–1. Men da kom vi veldig godt tilbake og skulle ha scoret både 2–1 og 3–1 etter det. Både Alex (Sørloth) og Martin (Ødegaard) hadde hver sin kjempesjanse. Så det er litt forskjellige scenarier.

Tirsdag kommer Kypros til Ullevaal. Det er ingen grunn til å gå hjem før sluttsignalet.

Også kypriotene sliter i sluttminuttene. Kypros har hittil i EM-kvaliken sluppet inn tre baklengsmål de siste ti minuttene. Lørdag tapte de hjemme i Nicosia etter et sent mål av Georgia.