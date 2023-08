Journalist om Oscar Bobbs situasjon: – Ufattelig tøft

MANCHESTER (VG) Han har vært i kamptroppen tre ganger på rad og er høyt verdsatt i Manchester City. Likevel blir stortalentet Oscar Bobb (20) bedt om å forberede seg på et tøft år.

– Hvilken som helst spiller i Pep Guardiolas tropp vet at du kan føle du fortjener å spille, men kan ende opp med å ikke starte. Du må gi absolutt alt på trening selv om du kan tenke at du ville hatt det bedre på lån eller spilt i en annen klubb, sier Manchester Evening News’ City-sjefsskribent, Simon Bajkowski.

– Og får du sjansen, så må du ta den. Det er ufattelig tøft for alle spillere i klubben, men spesielt tøft for de unge. Det er ingen enkel vei og Guardiola er ikke en trener som bare gir bort minutter eller innhopp gratis. Det er veldig, veldig tøft, sier han.

For etter å ha gjort sakene sine godt i storklubben i mange år, blant annet belønnet med utmerkelsen «årets akademispiller» to år på rad, gjorde Bobb seg fortjent til å delta på Citys sesongoppkjøringstur til Asia denne sommeren.

Der gjorde han sakene sine godt og høstet blant annet lovord fra Pep Guardiola.

Så langt denne sesongen har 20-åringen vært en del av kamptroppen, men ubenyttet reserve i supercupfinalen mot Sevilla og Premier League-oppgjørene mot både Newcastle og Sheffield United.

Steven Howson i Stellar Group er en av Bobbs nærmeste støttespillere. Han forteller til VG at det ikke er snakk om å flytte på seg for 20-åringen, som har kontrakt frem til 2026.

– Det vil alltid være klubber som er interessert i unge kvalitetsspillere fra Manchester City. Men City har en plan med Oscar, de liker ham virkelig godt og denne sesongen vil de se ham utvikle seg rundt førstelaget, sier Howson.

Agenten er ikke bekymret for lite spilletid. Han påpeker at City kjemper i fire turneringer pluss klubb-VM. Howson sier ikke at Bobb kommer til å spille 50 kamper, men at han vil få muligheter.

Han er imidlertid klar på at det skal være og er tøft i en så stor klubb.

– Når du spiller med 22 andre veldig gode spillere, noen av de beste i hele verden, så må du lære og ta steg i det miljøet. Man må være mentalt sterk og klar for de utfordringene hver uke. Men det gjør deg bare bedre og sterkere til slutt, sier Howson.

Bajkowski i Manchester Evening News mener det er et sted mellom seks og syv spillere foran Bobb i køen.

Phil Foden, Bernardo Silva, Jack Grealish, Jeremy Doku, Julián Álvarez og James McAtee er blant dem.

Onsdag meldte The Athletic at en av Bobbs konkurrenter i en kantrolle, Cole Palmer, nærmer seg klar for Chelsea.

– Så kan det potensielt komme inn enda en spiller. Bobb har spilt i alle roller langt fremme i banen og de vil nok bruke ham der de kan der. Når det gjelder kamper så blir det nok snakk om liga- og FA cup. Eller den type kamper der City leder 3-0 og det er 20 minutter igjen. Det blir tøft å få minutter, slår Bajkowski fast.

