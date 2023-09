Norsk 17-åring klar for Newcastle

Travis Hernes (17) er klar for Newcastle.

Publisert: 01.09.2023 23:39

Den norske midtbanespilleren hentes fra League One-klubben Shrewsbury. 17-åringen har startet to kamper for Shrewsbury denne sesongen og står oppført med to kamper for Norges G17-landslag i 2022.

Han spilte også 55 minutter for Shrewsbury i ligacupen mot Leeds i august. Hernes er fra Heradsbygda i Buskerud.