NFF hadde millionunderskudd og går fra sluttpakke til sluttpakke: – Det er ille

NFF gikk 40 millioner i minus i fjor. Forrige måned var sluttpakken til tidligere landslagssjef Martin Sjögren ferdigbetalt. Nå oppretter de en ny stilling for Hege Riise, som også vil motta etterlønn.

NFF-TOPP: Generalsekretær Karl-Petter Løken i NFF svarer på utgiftene knyttet til sluttpakker i Norges Fotballforbund.







Publisert: 02.09.2023 04:36

– Det er ille, mener Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli når han får listet opp pengebruken i lys av at Hege Riise fredag må fratre som landslagssjef.

Riise får etterlønn ut 2024. Den er ifølge NFF 1,67 millioner kroner i året og fra årsskiftet går hun over i en nyopprettet stilling som fagleder.

Regnskapet for 2022 viste at kvinnelandslaget gikk nesten 10 millioner kroner over sitt budsjett. Totalt gikk NFF nesten 40 millioner kroner i minus i fjor.

Riises forgjenger Martin Sjögren måtte gå av som landslagssjef etter EM-fiaskoen i fjor sommer. Han har mottatt sluttpakkelønn frem til august i år. 1. september, altså den første dagen hvor Sjögren ikke lenger står på NFFs lønningsliste, begynner Riises sluttpakke. Mens NFF må finne en ny landslagssjef å lønne.

Løfaldli tror grasrota i norsk fotball kommer til å stille spørsmål rundt kostnadsstyringen er på toppen.

– Dette hadde vært enklere å forstå om resultatene hadde stått i stil til pengebruken. At det lå kloke valg bak, som hadde resultert i VM-suksess. Men det motsatte har skjedd. Kvinnelandslaget har fått mye negativitet, analyserer Løfaldli.

TAKKER FOR SEG: Hege Riise fratrer som landslagssjef. Hun går over i en nyopprettet rolle i NFF.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener derimot at NFF har råd til å være uøkonomiske en stund til.

– Å sparke Riise er den beste investeringen de har gjort, sier Saltvedt til VG.

– Det er et mye større problem å ha en landslagssjef som ikke skaper resultat eller entusiasme. Alternativet var å ikke bruke Graham og Hegerberg i markedskampanje det neste året. De er verdt mye mer enn de ekstra hundre tusen å holde på Riise ut kontrakten, sier han videre.

Han er tydelig på at Hegerberg og Graham Hansen genererer gode penger i kassa for NFF sin del.

– Det er en mulighet de ikke har fått utnyttet. Nå er Hegerberg og Graham Hansen en del av en stor grå masse i øyeblikket. Det har de en mulighet til å endre på, og bruke fargestiftene på de igjen, sier han.

NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken svarer blankt nei på at sluttpakker som Riises er bærekraftig for forbundet sin del, men mener det var nødvendig i et prestasjonsmiljø.

– Vi har ingen intensjoner om å bruke for mye penger på sluttpakker. Vi ønsker å drive fornuftig og skikkelig. Vi er en frivillig organisasjon som har ansvar overfor veldig mange. Det er ikke dette vi ønsker å bruke penger på, sier Løken til VG.

– Vi ønsker å se langsiktig. Vi ansetter folk fordi vi tror de er de rette, og så hender det innimellom at det ikke har blitt slik en hadde ønsket. Å være sjef for A-landslagene er den mest utsatte jobben av alle, sier generalsekretæren.

Løken avviser at Riises nye stilling er opprettet for å redde ansikt i NFF.

– På ingen måte. Det var et ønske fra vår side. Hege er en ressursperson og har en kompetanse som vi ønsker å ta vare på. Det er en stilling som har vært der før, og som har vært et savn, sier Løken.

Fotballpresident Lise Klaveness mener det er en styrke at Riise skal jobbe i sluttavtalen.

– Det er veldig bra for oss – men det kunne vi ikke regne med – at vi faktisk har noen som skal jobbe for etterlønnen. I denne situasjonen blir differansen mindre enn i fjor, ellers må du ta det økonomiske til administrasjonen, sier fotballpresidenten til VG.