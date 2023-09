Odd-keeperen forteller om de utrolig timene – fotballkamp og fødsel

«NØDKEEPER»: Per Kristian Bråtveit sto i mål for det såkalte «Nødlandslaget» som møtte Østerrike under pandemien i 2020. Bak fra venstre Mats Møller Dæhli, Per Kristian Bråtveit, Andreas Hanche-Olsen, Julian Ryerson, Jørgen Strand Larsen og Ruben Gabrielsen. Foran fra venstre Sondre Tronstad, Ghayas Zahid, Fredrik Ulvestad, Veton Berisha og Jørgen Skjelvik. Kampen endte 1–1 etter at Østerrike utlignet på overtid.

