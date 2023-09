Anonymitet, sladding og masker splitter Tromsø: – Hva er dette for slags tøv?

Det er steile fronter i Tromsø-fotballen etter at medlemmer av en ny supportergruppering dukket opp maskert på stadion.

OMSTRIDTE: Denne supportergruppen i Tromsø skaper stor debatt. Vis mer







Publisert: 06.09.2023 14:25

Tromsø ILs nye supportergruppe «Álfheimar» er grunnen til at stadig flere nordlendinger har meldt seg på i debatten.

Álfheimar er en undergruppering av supportergruppen «Forza Tromsø».

Før kampen mot Rosenborg publiserte de et bilde av seg selv på X. På bildet er tre personer ikledd balaklava balaklavaBalaklava er en hetteliknende lue som dekker hele hodet og halsen unntatt ansiktet. Det blir også kalt finlandshette. , mens resten er sladdet.

Det setter fyr på Tromsø og spesielt avisen Nordlys. «Hva er dette før slags tøv?» skrev avisens politiske redaktør, Skjalg Fjellheim, på Facebook.

– Når du går på kamp i Norge, sammen med tusenvis av andre, så må du vise hvem du er, utdyper Fjellheim bestemt til VG.

– Dette handler jo om åpenhet, trygghet og ikke minst sikkerhet. Jeg synes ikke noe om å ha på maske når man er på kamp. Jeg synes det er en uting. Jeg mener man må vise hvem man er når man går på kamp, sier Fjellheim.

Innlegget ble senere på tirsdag slettet av Fjellheim.

– Jeg står inne for det som sto i innlegget og min trådstart, men det tok litt av i kommentarfeltet. Folk kom med beskyldninger om rasisme og nazisme. Det ble for heftig og jeg hadde ikke tid til å moderere kommentarfeltet, sier TIL-supporteren og redaktøren til VG.

SUPPORTERE: «Forza Tromsø» under eliteseriekampen mot Rosenborg søndag. Vis mer

Øyvind Alapnes, daglig leder i Tromsø IL, er enig med Fjellheim i at maskebruk er en uting.

– Vi ønsker ikke maskebruk og opplever ikke, til tross for at det har dukket opp et bilde av noen gutter med masker, at vi har et problem med dette på stadion.

Fjellheim skrev også at bannerne og navnet til gruppen «ikke gir gode assosiasjoner».

– Jeg hører at folk stiller spørsmål til symbolbruken. Navnet «Álfheimar» og de norrøne motivene kan tolkes i retning av en symbolbruk som hører hjemme i ekstreme høyremiljøer. Jeg sier ikke at dette har vært hensikten, men man må passe på hvordan dette oppfattes, sier Fjellheim.

Alapnes sier han ikke ville valgt norrøne symbolikk selv, men han nyanserer likevel situasjonen.

– Norrøne navn og motiver er ikke automatisk det samme som nazisme. De har egentlig ingenting med hverandre å gjøre, men dessverre har høyreekstreme brukt dette som sin symbolikk og det har skapt problemer i denne saken. Det viktigste er hva guttene bak Alfheimar sier og gjør. Og det er fjernt fra å være høyreekstremt. Men ja, de hadde unngått mye bråk ved å unngå denne uheldige symbolikken.

VG har vært i kontakt med en fra Álfheimar. Han ønsker ikke å stå frem med navn på trykk. Det samme gjelder hans kompanjonger i supportergruppen.

Han oppgir to grunner:

De har ikke lyst å fremme «personlig PR» og har heller fokus på å utvikle tribunekultur.

På grunn av sikkerheten.

– Man vil gjerne ikke bli identifisert av personer i andre grupperinger, sier han til VG.

BLUSS: Pyrotekniske effekter er en grunn til ansiktsmasker på tribunen, ifølge en fra supportergruppen «Álfheimar». Her avfyres det bluss under kampen som endte i en 3–1-seier for Tromsø mot Rosenborg. Vis mer

Han sier en i gruppen var i samtale med HR-avdelingen hos sin arbeidsgiver tirsdag etter at Nordlys’ saker satte fyr på debatten rundt Álfheimar.

– Det er en sikkerhetsmessig årsak fordi det ofte blir brukt pyrotekniske effekter på tribuner i Norge. Og NFF NFFFotballforbundet. har begynt å stramme inn det. Om man er for det eller imot det, så blir det brukt uansett. I tillegg kan det være ubehagelig å stå midt oppi røyken.

Bluss trekkes med andre ord frem som en viktig grunn til at enkelte har på seg masker under kamp.

– Meg bekjent var det ingen på søndag som brukte disse maskene hele dagen. Det var kun i små perioder da det ble avfyrt pyrotekniske gjenstander, sier han og fortsetter:

– Alle som trenger å vite hvem vi er, om det er sikkerhetssjefen på stadion om det er lederen i «Forza», så vet de hvem vi er. Men vi ser ikke hensikten med at Fjellheim eller andre grupperinger trenger bilde av oss.

SUPPORTERLEDER: Morten Killingberg med bøttehatt og solbriller under en kamp i Eliteserien i august. Vis mer

Alapnes forstår de som stusser over symbolikken.

– Jeg tror de fleste stusset litt da man så bildet av en maskert gjeng med navnet Álfheimar; bruk av en font som peker mot Norrøn mytologi. Det var all grunn til å stille kritiske spørsmål, sier Tromsø ILs daglige leder, før han legger til:

- Men så tok saken helt av og kom helt ut av proporsjoner. Det ble konspirert. Det ble en kampanje og da måtte vi som klubb gå fra å delta i en god, kritisk diskusjon til å passe på at unge gutter ikke ble overkjørt av både media, mediepersoner og sosiale medier. Disse guttene var fjernt fra å ha de holdningene de ble beskyldt for, sier Alapnes.

Lederen i «Forza Tromsø» – Morten Killingberg – ser ingen problemer med bildet til Álfheimar.

– Selv er jeg ikke med i grupperingen, men jeg kjenner veldig godt til disse guttene, vet hvem de er og at de har gode verdier, sier han.

Han er oppgitt over at «personer på utsiden kommer med anklager på hvem de er, hva de står for og hva de ønsker».

– Så det å skape noe som ikke er der, det synes jeg er meget provoserende, sier Killingberg.

Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen uttrykker sin støtte til den nyopprettede supportergruppen på X.

«Spillergruppen står sammen med dokker! Tusen takk for enormt arbeid med TIFO og for å skape en herlig atmosfære på Romssa Arena», skriver TIL-kapteinen.

Det synes Nordlys’ Skjalg Fjellheim svært lite om.

– Dette synes jeg er veldig rart. Han er en fantastisk fotballspiller og ambassadør for TIL, men her tror jeg ikke han klarer å sette dette fenomenet inn i en samfunnsmessig kontekst. Det handler om helt elementære krav til åpenhet i et samfunn, sier den politiske redaktøren.

KRITISK: Nordlys’ politiske redaktør Skjalg Fjellheim synes ingenting om ansiktsmasker og anonymiseringen til Álfheimar. Han liker heller ikke støtten fra Tromsø-spiller Ruben Yttergård Jenssen. Vis mer

Nordlys har sitert politisjef i Troms politidistrikt – Yngve Widding – på følgende:

– Sannsynligvis vil Romssa Arena også være under definisjonen for et offentlig sted, selv om det er betaling for å komme inn. Da står det helt klart i femte ledd i samme lov samme lovPolitiloven, paragraf 11. i samme paragraf at det er forbud mot å opptre maskert.

Sametingsråd Runar Balto (NSR) reagerer på fremtoningen til den nye supporterklubben:

– Jeg skal ikke tolke alt i verste mening, men det er alltid lurt å være bevisst på hva man kommuniserer. Som same i Tromsø kan man tenke at navnet er en protest mot det samiske navnet på stadion. Navnet Romssa arena har gjort at mange samiske familier føler seg velkomne på stadion.

Den anonyme personen fra Álfheimar presiserer overfor VG at grupperingen har stor respekt for arbeidet klubben har gjort mot det samiske miljøet.

Fakta Svarene til daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes – Hva er deres mening om debatten rundt den nye supportergruppen Álfheimar? ⁃Jeg tror de fleste stusset litt da man så bildet av en maskert gjeng med navnet Alfheimar; bruk av en font som peker mot Norrøn mytologi. Det var all grunn til å stille kritiske spørsmål, men så tok saken helt av og kom helt ut av proporsjoner. Det ble konspirert, det ble en kampanje og da måtte vi som klubb gå fra å delta i en god, kritisk diskusjon til å passe på at unge gutter ikke ble overkjørt av både media, mediepersoner og sosiale medier. Disse guttene var fjernt fra å ha de holdningene de ble beskyldt for. – Hva synes dere om maskebruk? – Vi ønsker ikke maskebruk og opplever ikke, til tross for at det har dukket opp et bilde av noen gutter med masker, at vi har et problem med dette på stadion. – Gruppen har et norrønt navn og bruker norrøne motiver. Hva synes dere om dette? – Av ren smartness hadde jeg ikke brukt det selv, men samtidig er norrøne navn og motiver ikke automatisk det samme som nazisme. De har egentlig ingenting med hverandre å gjøre, men dessverre har høyreekstreme brukt dette som sin symbolikk og det har skapt problemer i denne saken. Det viktigste er hva guttene bak Alfheimar sier og gjør. Og det er fjernt fra å være høyreekstremt. Men ja, de hadde unngått mye bråk ved å unngå denne uheldige symbolikken. – Synes dere det er greit å dekke seg til i frykt for å ikke bli gjenkjent for pyrobruk? – Vi ønsker ikke maskering og håper å unngå dette på stadion. I alle høve.

Vi er i løpende kontakte med supporterne om dette. Både administrasjonen i klubben og styre vil møte representanter fra supporterne så snart som mulig. – Hva mener dere om at deres kaptein, Ruben Yttergård Jenssen går ut og støtter gruppen? – Vi som klubb, inkludert spillergruppen, har fått til et unikt forhold til våre supportere. Når saken dras totalt ut av proporsjoner synes jeg det er bra at Ruben gjør som han gjør. Hele fundamentet for en god diskusjon ble ødelagt. Vis mer