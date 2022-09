Haalands drømmepartner: – Den farligste kombinasjonen i Fotball-Europa

(Sevilla-Manchester City 0–4) Erling Braut Haaland (22) brukte knappe 20 minutter på å score i sin første Champions League-kamp for Manchester City. Det tok ikke så lang tid før mål nummer to kom heller.

TAKK! Erling Braut Haaland feirer egen 1–0-scoring og klemmer mannen som sto for pasningen: Kevin De Bruyne.

6. sep. 2022 22:49 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Champions League er tilbake og jeg elsker det, skriver Haaland på Twitter.

Jærbuen har blitt pekt ut som mannen som kan fikse Pep Guardiolas «Champions League-problem» i Manchester City. Den oppgaven innledet han helt perfekt i 4–0-seieren over Sevilla.

Haaland sto, selvfølgelig, for to av scoringene, mens Phil Foden og Ruben Dias også fikk være med i målprotokollen.

1–0 kom tidlig, da Haaland løp seg fri ved bakerste stolpe og styrte innlegget fra lagkompis Kevin De Bruyne sikkert i mål med venstrefoten.

– Den farligste kombinasjonen i Fotball-Europa akkurat nå, kommenterte TV 2s Morten Langli om City-duoen.

Haalands andre for dagen var en enkel retur. På stillingen 3–0 ble nordmannen byttet ut til fordel for Julian Alvarez.

Ifølge statistikkbyrået Opta er Haaland den fjerde spilleren som scorer i Champions League-debuten for tre ulike klubber. De tre andre er kjære fotballnavn som Fernando Morientes, Javier Saviola og Zlatan Ibrahimovic.

Haaland gjorde hat-trick i CL-debuten for Salzburg mot Genk i 2019/2020, scoret to mot PSG for Dortmund og fulgte opp med to nye tirsdag kveld.

forrige





fullskjerm neste UTENFOR: Erling Braut Haaland forsøker seg med en heading etter et innlegg fra Kevin De Bruyne. 1 av 2 Foto: MARCELO DEL POZO / Reuters

Scoringsfenomenet er allerede oppe i tolv mål for City, som tirsdag gikk i gang med et nytt forsøk på å bryte klubbens Champions League-forbannelse.

– Rett sted, rett tid, hele tiden, skriver den gamle engelske landslagsspissen Gary Lineker og kaller det «galskap».

– Tallene hans gjennom hele karrieren er på samme nivå. Han har en utrolig nese for mål, beskriver City-manager Pep Guardiola.

Optas tallknuser Duncan Alexander påpeker at Haaland har scoret flere CL-mål enn Leeds, og at det bare er 31 spillere som har flere mål enn nordmannen siden turneringen så dagens lys i 1992.

I Champions League står nordmannen med ekstreme 25 mål på 20 kamper. Han tangerte – og senere passerte – spillere som Paul Scholes, Luis Figo og Gonzalo Higuaín i antall CL-mål – spillere med henholdsvis 124, 103 og 83 kamper.

Robin van Persie og Hernan Crespo er superspisser som har like mange CL-mål som den norske giganten.

Det skal riktignok løpes noen meter før Cristiano Ronaldos 140 CL-mål er truet, men Haaland har definitivt tatt opp jakten.

Tirsdagens målnotering var ikke helt ulikt den duoen De Bruyne-Haaland sto for i 1–1-oppgjøret mot Aston Villa lørdag:

Også i Premier League-åpningen mot West Ham ble Haaland servert av De Bruynes eksepsjonelle fotarbeid – da med en stikker i bakrom.

Både mot Newcastle og Crystal Palace scoret Haaland i situasjoner som oppsto etter at De Bruyne hadde sendt ballen med bananskru inn i feltet.

– Jeg prøver å gjøre jobben min, gjøre de riktige bevegelsene og skape flest mulig sjanser. Jeg vet at på en eller annen måte så vil Haaland være der, forklarer Kevin De Bruyne til BT Sport.

Haaland fortsetter å vekke oppsikt med ekstremt få touch per scoring. I første omgang mot Sevilla hadde han bare fem pasninger og fire avslutninger.

Sevilla har startet uten seier på de fire første ligakampene i Spania.

PS! Dortmund slo FC København 3–0 i den andre kampen i Gruppe G.