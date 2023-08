Haaland fikk kyss på kinnet fra Pep Guardiola etter sesongens første tittel

(Manchester City-Sevilla 1–1, 5–4 på straffer) Pep Guardiola (52) var i opphetet diskusjon med Erling Braut Haaland (23) i ligapremieren. Etter Manchester Citys triumf i supercupfinalen mot Sevilla onsdag fikk nordmannen kyss på kinnet av den samme City-sjefen.

Publisert: 16.08.2023 Oppdatert: 16.08.2023 23:41

Haaland scoret selvfølgelig sikkert på sitt straffespark. Før det hadde det spanske laget klart å nøytralisere den norske storscoreren effektivt i 90 minutter (det ble ikke spilt ekstraomganger).

Etter at Manchester City hadde mottatt trofeet og gikk bort til sine tilhengere for å feire, gikk Guardiola bort til Haaland og ga ham et kyss på kinnet.

Episoden mellom City-sjefen og Haaland i pausen i serieåpninge mot Burnley fikk mye oppmerksomhet.

Kysset i Pireus onsdag kveld kan ha vært et svar på den episoden.

– Begge vil vinne og utvikle seg for en hver pris. Så kan det diskuteres om det skal gjøres i det offentlige eller i garderoben, sier pappa Alfie Haaland til TV 2 om det som skjedde mot Burnley.

Nordmannen skjøt den første straffen mot Sevilla og fulgte deretter spent lagkameratene. Fem City-spillere scoret, mens Sevillas femtemann Nemanja Gudelj skjøt i tverrliggeren.

– Jeg liker ikke å ta straffer, for jeg liker ikke å skuffe folk. Jeg ville vise lederskap, og heldigvis gikk ballen inn, sier Kyle Walker - som scoret med minst mulig margin på sin straffe, Citys femte.

Manchester City jaktet sin første tittel for 2023/2024 etter at det ble tap for Arsenal i Community Shield-matchen.

– Det er ikke noe moro å tape på straffer, som vi gjorde mot Arsenal. Det er deilig å komme hit og vinne, sier Citys målscorer Cole Palmer til TNT Sports.

– Det var så varmt og fuktig. Det gjorde godt med en pauseprat med manageren. Vi endret på et par ting, sier Jack Grealish til TNT Sports.

Sommersigneringen Joskvo Gvardiol (21) fikk sin Manchester City-debut. Kroaten og hans midtstopperkollega Manuel Akanji ble knust i luften av Youssef En-Nesyri da Sevilla gikk i ledelsen 1–0 etter 25 minutters spill.

Etter en drøy halvtime måtte Sevilla-stopperen Loïc Badé ty til alle midler for å stoppe Erling Braut Haaland som var på full fart gjennom. Franskmannen slapp med gult kort. Haaland mente tilsynelatende at fargen burde vært en annen.

Sevilla-forsvaret klarte å pakke inn Haaland bra før pause - og det kunne se ut som om den spanske klubben begynte å gå opp i liminga på slutten av 1. omgang.

Men det var Sevilla som var friskest etter pause. Youssef En-Nesyri var veldig nær ved å øke til 2–0 da han fikk sjansen på nærmest blankt mål - men City-målmann Ederson reddet på utsøkt vis. Der burde marokkaneren ha satt inn sitt andre for kvelden.

Kevin De Bruyne ble skadet mot Burnley og er ifølge Pep Guardiola ute for lang tid. Manchester City savnet tydelig belgieren. Sevilla var gode på kontringer og skapte store sjanser.

Men etter en drøy times spill var det likevel klart for 1–1. Sevilla-forsvarerne konsentrerte seg om Erling Braut Haaland, og Rodris flotte innlegg gikk over nordmannen og til Cole Palmer, som skallet i mål.

Manchester City hadde ballen over 70 prosent av tiden, og etter hvert ble det en ren kanonade mot Sevilla-målmann Yassine Bounou. Tidligere City-spiller Jesús Navas (37) kjempet i herdig, men etter 83 minutter måtte han si takk for seg og forlate banen.

Sevilla ble presset stadig nærmere eget mål, og Nathan Ake fikk en kjempesjanse - men Bounou reddet til corner, og Sevilla fikk straffespark.

– City har ikke vært i nærheten av sitt beste, fastslår Simen Stamsø-Møller som TV 2-ekspert.

Supercupfinalen har blitt spilt siden 1973. Der møtes vinneren av Champions League og vinneren av Europa League sist sesong. Manchester City var i sin første supercupfinale og tok altså også sin første triumf.

Pep Guardiola hadde fra før vunnet supercupen med Barcelona som spiller og med både Barcelona (to ganger) og Bayern München som trener. Nå har han vunnet supercupen for tre forskjellige klubber.

Erling Braut Haaland startet sesongen med to scoringer i seriepremieren mot Burnley sist fredag (3–0).

– Det har vært en litt kortere oppladning til sesongen på grunn av Champions League-finalen og en kort ferie, sier pappa Alfie Haaland til TV 2.

– Det handler vel om å spille seg i form i første del av sesongen. Så er det i den andre delen det blir avgjort, fortsetter Haaland senior.

PS: Sist Europa League-vinneren vant Supercupfinalen var i 2018 da Atlético Madrid vant byderbyet mot Real Madrid.