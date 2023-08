VM-matchvinner mistet faren

Matchvinneren for Spania i VM-finalen mot England, Olga Carmona, fikk senere søndag vite at hennes far er død.

VM-HELT: Olga Carmona kysser VM-pokalen. Vis mer





Publisert: 20.08.2023 22:29 Oppdatert: 20.08.2023 22:44

Det er det spanske fotballforbundet som melder dette på X/Twitter.

– Spilleren fikk vite den triste nyheten etter VM-finalen. Vi sender våre mest oppriktige klemmer til Olga og hennes familie i et øyeblikk med dyp smerte. Vi elsker deg, Olga, du er historien til spansk fotball, heter det.

Scoringen til Olga Carmona (23) i første omgang ble tungen på vektskålen i VM-finalen. Venstrebacken kom på en overlapp i feltet og dunket ballen i det lengste hjørnet.

Det er Spanias første VM-tittel i kvinnefotball.

Det er ikke kjent når faren til Olga Carmona døde. Hun spiller for Real Madrid, og også klubben har lagt ut sine kondolanser til spilleren.

– Våre tanker er med Olga og hennes familie, heter det.

Etter kampen dedikerte Olga Carmona seieren til sin beste venninne, fordi hennes mor nylig døde.

– Jeg dedikerer målet og seieren til min beste venn, som nylig mistet sin mor, sa hun ifølge Goal.com.

I et intervju etter finalen sa Olga Carmona:

– Jeg tror vi fortsatt ikke er klar over hva vi har oppnådd. Når vi lander, kommer vi til å flippe ut.