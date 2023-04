Brann-helten etter den suverene seriestarten: – Alltid hatt troen

BERGEN (VG) Han herjet med Haugesund og er delt toppscorer etter første serierunde, men selv om Brann-fansen synger «Gullet ska hem», holder Bård Finne (28) beina godt plantet på jorden.

PERFEKT START: Bård Finne og Brann topper Eliteserien etter første runde.

16.04.2023 14:46

Optimismen og energien rundt Brann er til å ta og føle på etter returen til det øverste nivået.

I seriestarten mot Haugesund ble det 3–0-seier og rundens beste besøkte eliteseriekamp. Bård Finne skaffet straffen som ga 1–0, før han selv banket inn to scoringer foran 15 000 euforiske fans på Brann Stadion.

Kampen mot rogalendingene befestet Finnes retur som en favoritt blant Brann-fansen, etter at han følte seg uglesett og hetset av fansen som tenåring. Da nektet han å forlenge kontrakten med Brann i 2013 – en tid han åpnet opp om til Bergensavisen lørdag.

– Helt oppriktig, jeg tror at jeg klarte å stenge det ute ganske bra. Overraskende bra. Det var nok kjipere for dem rundt meg. Det var nok litt uro der, sikkert mest fordi de fryktet at jeg hadde det kjipt, sier Finne til BA.

I august 2021 kom han tilbake til Brann og Bergen, etter å ha forlatt klubben til fordel for Köln – før opphold i Hedenheim, Vålerenga og Sønderjyske.

PÅ REISE: Bård Finne med bronsemedalje for sesongen 2020 som Vålerenga-spiller. Felix Horn Myhre (til venstre) er også Brann-spiller i dag. Christian Borchgrevink (til høyre spiller fortsatt i Vålerenga.

Den første høsten i Bergen ble tung og kulminerte med nedrykk.

Den ene sesongen i OBOS-ligaen ble en parademarsj for Brann, men for Finne var den preget av mindre spilletid enn i nedrykkssesongen og flere innhopp enn kamper startet.

Mot Haugesund i serieåpningen fikk han sjansen fra start – og var banens beste.

– Det er vel ikke noe nytt som har skjedd bare over vinteren, det har vært en utviklingsprosess. Selv om jeg spilte mindre i fjor, så synes jeg det var mye som stemte. Riktignok var det et nivå ned, men det var en effektiv sesong for meg, sier Finne til VG, før han fortsetter:

– Jeg har alltid hatt troen på at jeg kan være en god fotballspiller. Når jeg i tillegg har så gode medspillere rundt meg som nå, det er jo da jeg får brukt styrkene mine best, sier Finne om prestasjonen mot Haugesund.

Finne tror også kontinuiteten i stallen er en viktig brikke etter den imponerende åpningen av sesongen. 10 av 11 som startet kampen mot Haugesund spilte 25 eller flere kamper forrige sesong.

– Vi har spilt mye sammen og det er mange som har tatt steg. Det gjør det lettere å prestere for meg også, sier Finne.

Med to fulltreffere og delt førsteplass på toppscorerlisten, sammen med HamKams Henrik Udahl, måtte Finne tåle spørsmål om han har ambisjoner om å bli toppscorer i årets sesong:

– Jeg ble nesten litt overrasket i intervjusonen i går da alle spurte om akkurat det, for det er så ekstremt tidlig i sesongen. Hvis vi leverer og spiller god fotball, så har jeg så mange gode spillere rundt meg at det er mulig å score en del mål. forklarer 28-åringen.

– Har du noensinne vært i bedre form enn akkurat nå?

– Det er vanskelig å si. Jeg har sagt til andre at det er litt kjedelig om jeg går rundt og tenker at jeg har nådd toppen. Jeg har bare lyst til å bli enda bedre, konkluderer Finne.

Kampen mot Haugesund ble den best besøkte i den første runden av Eliteserien, med 15.224 tilskuere. Som lokal-gutt kjenner Finne på stolthet når han roser fansen:

– Det er veldig spesielt. Det er ikke alle forunt å spille foran 15.000 i Bergen, og jeg er ekstremt takknemlig for at jeg får være med på det. Samtidig må vi levere fremover og være så gode at vi får flest mulig anledninger til å ha så mange tilskuere. Det er ingenting som er kulere enn å spille for Brann i medgang, så det er der vi legger listen, oppsummerer Finne.

– Supporterne synger allerede «Gullet ska hem». Hva tenker du om det?

– Det er nok målet for alle bergensere, både i og utenfor klubben. Vi jobber mot en utvikling som skal ta oss opp mot toppen. Akkurat nå er det enkelt lag som har et forsprang som vi skal jobbe for å tette. Så får vi være ydmyke på veien.