Rekdal må bygge nytt igjen: – Mens den utviklingen pågår, må vi ha resultater

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Viking 1–0) Kjetil Rekdal (54) motbeviste forståsegpåerne i sin første sesong som Rosenborg-trener. Nå har han en stor jobb foran seg – for å skape et nytt vinnerlag.

11.04.2023 17:07

Han er i gang med det, med 1–0 over Viking i premieren – men spillet var ikke i nærheten av det Rosenborg vil være bekjent av.

Rosenborg har vært gråe (men vanskelige å slå) i hele vinter. Salget av målpoengmaskinen Casper Tengstedt har vært svært merkbart. En skade på Ole Sæter kort tid før seriestarten var derfor et slag i ansiktet.

Mot Viking startet nysigneringen Isak Thorvaldsson og hans islandske landsmann Kristall Ingason på topp for RBK. Begge ble tatt av etter 55 minutter.

Finske Agon Sadiku, den aller ferskeste RBK-spissen, og Oscar Aga, som også ble hentet i mars, fikk spille den siste drøye halvtimen.

Det gnistret ikke av RBK-angrepet i serieåpningen mot Viking. Ett eneste skudd på mål i løpet av hele kampen holdt likevel til Rosenborg-seier.

Det var det vingbacken Adrian Pereira som fyrte av – etterfulgt av en «dritflau» Ronaldo-feiring.

– Offensivt må vi bygge på nytt. Det er vi veldig klar på. Mens den utviklingen pågår, må vi ha resultater. Ellers kommer vi ikke noen vei, konstaterer Kjetil Rekdal overfor VG.

– Spissene kommer til å bli bedre enn de er i dag. Det er jeg trygg på. Jeg er trygg på at laget blir bedre enn de var i dag, så får vi se hvor bratt den utviklingen blir. Vi har flyt som vinner denne kampen 1-0. Det er her vi står akkurat nå, beskriver Rosenborg-treneren.

Han ser noen lysglimt:

– Å holde nullen er en god egenskap. Starten på kampen er veldig bra. Ofte har vi slitt med å komme i gang.

Mens spissene jobber med å finne ut av hverandre, brukte Carlo Holse – den kreative kraften på midtbanen – serieåpningen på å få verdifulle 90 minutter på banen etter et skadeavbrekk.

– Det er jo en helt ny angrepskonstellasjon som skal spilles inn, og i tillegg noen nye på midtbanen som ikke har spilt sammen før. Det er lett å se at angrepsspillet ikke akkurat var strålende i dag. Men vi vant krigen som ga oss tre poeng, sier Holse.

At spillere som Stefano Vecchia og Tengstedt har forlatt RBK, gjør at han føler et mye større ansvar enn før.

– Jeg liker ansvaret og den lederrollen jeg har fått. Så det er bare å leve opp til det og bli enda bedre i løpet av sesongen.

– Blir det vanskeligere for deg nå som du kanskje får mer oppmerksomhet?

– Ja, det kan du godt si. Jeg merket jo at jeg hadde en mann ved min side gjennom hele kampen. Men det skal jeg takle.

Rosenborg-veteran Markus Henriksen sier «jeg skjønner hva du mener» på VGs spørsmål om det er litt slitsomt å bygge nytt etter fremgangen i fjor.

– Jeg har blitt såpass gammel nå at det handler om å leve i nuet. Ting som har skjedd kan vi ikke gjøre noe med. Men selvfølgelig vil ting ta litt lengre tid uten en fast stamme, sier 30-åringen.

– Prestasjonene vi har levert både på og utenfor banen har ikke vært gode nok, og da er man enda mer avhengig av stjerneskudd som Casper (Tengstedt). Sånne summer er det vanskelig å si nei til, og det er penger som vil bli brukt til å prøve å gjenreise klubben igjen.

LUFTSTYRKE: Markus Henriksen vinner duellen med Vikings Herman Haugen.

Henriksen, som har 58 landskamper for Norge, peker på at «alt handlet om å vinne denne kampen, og det gjorde vi». Han vil ikke legge for mye i at det skranter offensivt.

– Men jeg skal ikke stå og lyve og si at vi spiller fantastisk angrepsfotball per dags dato. Vi øver faktisk på det, og vi prøver å bli bedre. Men nå er det viktig å gi en ny gjeng en ny sjanse.