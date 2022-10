Supporterkrangel: Liverpool-leder kraftig ut mot Manchester City-kolleger

Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb, mener Manchester Citys norske supporterklubb må beklage formuleringer i sitt supporterblad. Det kan han trolig se langt etter.

PROVOSERT: Tore Hansen i Liverpools norske supporterklubb avbildet med Champions League-trofeet på Liverpools hovedkontor i 2018.

Det er en tekst i Citys supporterblad «Scandinavian True Blue» som har skapt irritasjon i Liverpool-leiren.

Der heter det blant annet, i forlengelsen av at City røk ut mot Real Madrid i Champions League-semifinalen i våres:

«Positivt var det jo å slippe å møte en del Liverpool-fans i Paris. «Buss- og telleapparat-angriperne» ødelegger jo både for egne og andres fans. Har ingen fortalt de om Heysel, er det bare Hillsborough som gjelder??»

«Det må da gå an å respektere andre også? Til og med noen i media forsøker å dysse ned ansvaret hos fansen selv, i hvert fall den delen av media som skor seg på Liverpools supportere.»

Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid ble spilt i den franske hovedstaden. Avspark måtte utsettes i 37 minutter etter at politiet brukte tåregass og pepperspray mot folk som forsøkte å komme seg inn på stadion.

Franske myndigheter la tidlig skylden på Liverpool-supporterne og et stort omløp av falske billetter. Men disse uttalelsene ble trukket tilbake. Noen dager senere beklaget politimesteren i Paris hvordan de hadde håndtert situasjonen arrow-outward-link .

Fakta Heysel og Hillsborough Heysel-tragedien: ** 39 mennesker, de aller fleste av dem Juventus-tilhengere, mistet livet da det brøt ut panikk på tribunen forut for europacupfinalen for serievinnere mellom Juventus og Liverpool 29. mai 1985. Panikken ble forårsaket av Liverpool-tilhengere som gjorde utfall mot italienernes tribuneseksjon, og i trengselen som oppsto raste deler av tribunen sammen. ** Av de døde var 32 italienere, fire belgiere, to franskmenn og en brite. Den yngste var bare 11 år gammel. Hillsborough-tragedien: ** 97 Liverpool-supportere mistet livet i Hillsborough-tragedien 15. april 1989. Dette skjedde i trengselen som oppsto på Hillsborough i Sheffield før og under FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest. ** I september 2012, over 23 år etter tragedien, kom et uavhengig panel frem til at Liverpools supportere ikke på noen måte var skyld i det som skjedde, og at hovedårsaken var politiets mangel på kontroll. Kilde: NTB Vis mer

Teksten var skrevet av Tor Sønsteby, leder i Manchester Citys norske supporterklubb.

Denne uken reagerte Tore Hansen, daglig leder i Liverpools supporterklubb, kraftig da han fikk lese hva Sønsteby hadde skrevet, og la ut en melding på Twitter arrow-outward-link der han tok et oppgjør med Citys norske supportere.

– Jeg visste ikke at dette hadde stått før jeg nylig fikk tilsendt teksten av en venn av meg. Da jeg fant ut at det var skrevet av lederen ble det enda verre, sier Hansen.

Sønsteby er mangeårig leder av Manchester Citys supporterklubb, men har av private grunner ikke mulighet til å kommentere kritikken. Derfor er det supporterbladets redaktør, Per Arne Rennestraum, som uttaler seg:

– Dette ble publisert rett etter finalen i Paris da det fortsatt så ut som en del Liverpool-supportere hadde prøvd å komme seg inn uten billett. Det har vel heller ikke blitt avkreftet etterpå, sier han.

Tuller ikke med tragedier

– Dette er et internt medlemsblad der det er enormt høyt under taket. Det er mye ironi og sarkasme – aller mest mot oss selv, eierne fra Abu Dhabi, alle nedrykkene og de forferdelige turene vi har hatt til England for å se City tape både på nivå to og tre, legger han til.

– Selvfølgelig skal det ikke tulles med Hillsborough, Heysel, tribunebrannen i Bradford, flyulykken som rammet Manchester United eller andre ting. Det har vi heller ikke gjort. Jeg er imot all hetsing som har med disse tingene å gjøre.

Tore Hansen karakteriserer det som står i supporterbladet som «så lavt som du kan komme».

– Det er sikkert fristende å komme med spark og billige poeng, men er du leder i supporterklubben til en rival, så behandler du dette på en annen måte, mener Hansen.

– Hvordan opplevde du selv det som skjedde i Paris?

– Det gikk faktisk litt tid før jeg skjønte hva jeg hadde vært igjennom. Adrenalinet kicket inn der og da, men det var det enorme kaoset som gjorde inntrykk. Den første uken etter at jeg kom hjem klarte jeg ikke å konsentrere meg på jobb. Jeg ble bare sittende og stirre i luften. En slik hendelse sitter i, men jeg kom heldigvis relativt lett unna det.

– Det som skjedde der har skapt traumer hos folk. Mange hadde med barn de følte de ikke kunne beskytte, og det var noen der, som også opplevde Hillsborough. Det har retrigget det de opplevde, sier Hansen.

KAOS: Bildet er tatt i forbindelse med Champions League-finalen på Stade de France 28. mai i år.

– Summen er ganske stygg

Han mener det ikke er formildende at teksten er publisert så langt tilbake som i juni, rett etter Champions League-finalen.

– Det gjør det nesten verre hvis Sønsteby ukritisk har hoppet på rykter og løgner i en så alvorlig sak. Det er masse som er sauset sammen her, og jeg synes summen er ganske stygg. Når dette først kommer opp er det på sin plass med en beklagelse, sier Hansen.

Noen beklagelse får han imidlertid ikke fra Rennestraum i Manchester Citys supporterklubb:

– Det er ingen grunn til å føle seg krenket av denne teksten, som Hansen har tatt opp i verste mening. I utgangspunktet ønsker jeg ikke å hjelpe Liverpools supporterleder til å fortsette å lage bråk. Klubben har gjentatte ganger spredt drittpakker om City på sin offisielle Facebook-side, uten noe annet plausibelt motiv enn å hisse opp medlemsmassen.

– Vi City-fans er et fredelig folkeslag. Jeg reagerer sterkt på at Hansen driver oppsøkende virksomhet for å finne noe som han mener han bør bli krenket av. Vår klubb er drevet på dugnad og vi er skikkelige folk. Så får heller godt betalte supportersjefer i Liverpool få dagene til å gå på en litt mer konstruktiv måte.