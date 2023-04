Malmö-spiller fikk starte tross fyllekjøring

Malmö FF har fått kritikk for at de lot Sergio Peña spille mot IFK Norrköping mandag - til tross for at han sist uke ble tatt for fyllekjøring.

OMSTRIDT: Sergio Peña.

25.04.2023 13:44 Oppdatert 25.04.2023 14:44

Peña ble målt til en promille på 1,3 og har innrømmet forholdet. I Sverige kalles alt over 1,0 for «grov fyllekjøring».

– Noen ganger gjør mennesker feil. Jeg kommer ikke til å gjøre det igjen, sier han til Expressen.

Men i svenske media har debatten først og fremst gått på om Malmö FF burde ha satt Sergio Peña på tribunen. Han startet i 3–0-seieren mot IFK Norrköping.

– Det er lett å mene ting, sier Malmö-trener Henrik Rydström til Dagens Nyheter.

– Jeg mener at vi har funnet en konsekvent vei ut fra hva vi har gjort tidligere, sier direktøren Niclas Carlnén.

Peña er ikke utestengt av Malmö FF, men klubben har sagt at man har tatt disiplinære skritt.