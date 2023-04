Lillestrøm-profilen sendte stikk mot Glimt etter bragdseier: – Kan umulig være så bra

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Bodø/Glimt 1–0) Et praktfullt angrep av Lillestrøms to superspisser sendte Lillestrøm til deres første cupfinale siden triumfen i 2017.

Det fikk Lillestrøm-stopper Ruben Gabrielsen til å bruse litt med kanarifjærene etterpå:

– Vi tror på oss selv. Nå har Glimt fått all mulig skryt for ditt og datt, de kan selge for så og så mange millioner, men alle kommer hjem igjen. Det kan umulig være så j.... bra. Vi er like gode som dem i dag og gjør jobben, melder den hjemvendte LSK-spilleren til NRK umiddelbart etter 1–0-seieren.

– Det skal han få lov til å si. At folk har det litt artig på vår bekostning akkurat når det gjelder den biten, det lever vi veldig fint med, sier Glimt-kaptein Patrick Berg til VG.

– Man er veldig ivrig når man først går til cupfinalen og sier kanskje litt dumme ting, men de kan umulig være så jævlig gode... Det er mange som klarer å bli ute, da er man kanskje god, sier Gabrielsen til VG.

Det var iallfall fullt fortjent da Lillestrøm straffet Bodø/Glimt på en kontring. Vebjørn Hoff banket av gårde en klarering, og deretter gjorde den nigerianske spissen Akor Adams nesten alt selv.

Han snurret rundt med Glimt-stopper Odin Bjørtuft, før han løftet ballen inn foran mål. Der dukket spisskollega Thomas Lehne Olsen opp på blindsiden av Fredrik André Bjørkan – og stupte ballen i mål:

Før scoringen var det vertene som hadde vært det dominerende laget. De skapte flest sjanser, og Bodø/Glimt slet med å få spillet til å sitte på Åråsen-gresset.

Glimt-trener Kjetil Knutsen sa til NRK i pausen at nøkkelen for å snu kampen var å få backene smalere i banen. De for anledningen grønnkledde fikk mer kontroll på spillet etter hvilen. Etter trippelbyttet midtveis i omgangen skapte de også mer.

Ulykkesfuglen Omar Elabdellaoui har slitt med skader gjennom hele vinteren, men i onsdagens cupkamp var Glimt-debutanten en av tre spillere Kjetil Knutsen kastet på i jakten på utligning.

Sammen med den hodesterke spissen Lasse Nordås og innleggssterke Sondre Sørli, skapte Bodø/Glimt plutselig et massivt trøkk mot LSK-målet.

Amahl Pellegrino var svært nær utligning ved to anledninger, men ingen av headingene gikk mellom stengene.

Knutsen forsøkte deretter å bytte inn midtstopper Isak Helstad Amundsen som spiss med en plan om å pumpe innlegg inn i boksen, men det kompakte og hodesterke Lillestrøm-laget sto imot.

På tampen sendte Bodø/Glimt opp samtlige spillere på en corner, inkludert keeper Nikita Haikin. Akor Adams fikk dermed muligheten til å sette ballen i tomt bur. Skuddet hans gikk utenfor, men like etterpå blåste dommer Espen Eskås av kampen.

Kanarifansens jubel sto i taket på Åråsen. De fyrte opp bluss og sang taktfast at «cupen skal hjem til Lillestrøm».

De møter Brann i cupfinalen på Ullevaal stadion lørdag 20. mai. Bergenserne slo Stabæk 2–0 på Nadderud tidligere onsdag kveld. Brann var sist i finalen i 2011, men har ikke vunnet cupen siden 2004.