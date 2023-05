Braut Brunes scoret etter 29 sekunder på banen – Bjarnason reddet Viking-poeng

(Viking - Strømsgodset 1–1) Jonatan Braut Brunes (22) sendte Strømsgodset i ledelsen kun et halvt minutt etter å ha blitt byttet inn, men veteranen Birkir Bjarnason (34) utlignet i sluttminuttene.

SCORET: Jonatan Braut Brunes.

07.05.2023 18:54 Oppdatert 07.05.2023 19:41

Erling Braut Haalands fetter kom inn for Strømsgodset med et kvarter igjen å spille, og satte inn 1–0 for gjestene 29 sekunder senere alene med keeper, og scoret dermed sitt første mål for sesongen. Men ledelsen holdt ikke helt inn for Jørgen Isnes’ mannskap.

For i det 89. spilleminutt dukket Vikings Birkir Bjarnason opp i 16-meteren og sørget for utligning i det åpne buret. Bjarnason returnerte til Stavanger-klubben før sesongstart, og scoret dermed sitt første mål i comebacket.

Fakta Eliteserien, runde 6 Lørdag: Rosenborg – Vålerenga 1–3. Mål, Rosenborg: Morten Bjørlo (47) Mål, Vålerenga: Mohamed Ofkir (43), Seedy Jatta (49), Henrik Bjørdal (70). Søndag: Aalesund – FK Haugesund 0–0 HamKam – Molde 0–4 Mål, Molde: Brynjar I. Bjarnason (selvmål, 6), Magnus Wolff Eikrem (52), Kristian Eriksen (55), Sivert Mannsverk (60, str.) Stabæk – Sarpsborg 08 1–1 Mål, Stabæk: Serge-Junior Ngouali (selvmål, 89) Mål, Sarpsborg 08: Bjørn Inge Utvik (86) Tromsø – Odd 0–1 Mål, Odd: Bork Classønn Bang-Kittilsen (79) Viking – Strømsgodset 1–1 Mål, Viking: Birkir Bjarnason (88) Mål, Strømsgodset: Jonatan Braut Brunes (74) Lillestrøm – Bodø/Glimt, kampstart 19.15 Brann – Sandefjord, kampstart mandag klokken 19. Vis mer

Strømsgodset og Isnes har fått en tøff start på sesongen med tre strake tap etter seieren i serieåpningen, og etter poenget mot Viking står laget med fire poeng.

Viking står på sin side med åtte poeng etter de fem første kampene.