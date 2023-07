Mason Mount forlater Chelsea

Den engelske landslagsspilleren Mason Mount (24) har lagt ut på Instagram at han forlater Chelsea. Alt tyder på at han havner i Manchester United.

FORLATER: Mason Mount forlater Chelsea.

04.07.2023 21:15 Oppdatert 04.07.2023 21:48

– Med alle ryktene de siste seks månedene tatt i betraktning kommer dette kanskje ikke som en overaskelse.

Slik åpner Mason Mount sitt farvel på Instagram.

Forrige uke skrev The Athletic at Manchester United og Chelsea var enige om en overgang. En bekreftelse har enda ikke kommet fra klubbene, men nå bekrefter 24-åringen i en Instagram-post at han drar fra London-klubben.

– Det er ikke lett å fortelle at jeg har besluttet å forlate Chelsea. Jeg føler dere fortjener mer enn en skriftlig uttalelse, så jeg vil fortelle alle hvor takknemlig jeg er for støtten de siste 18 årene, fortsetter Mount i Instagram-innlegget.

Alt tyder på at han om kort tid bekreftes som United-spiller.

Mount vil i så fall føye seg inn i rekken av store stjerner som forlater Chelsea denne sommeren. Kai Havertz (Arsenal), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Edouard Mendy (Al Ahli) og Mateo Kovacic (Manchester City) og Ruben Loftus-Cheek (Milan) har alle forsvunnet ut dørene på Stamford Bridge.

Mount er Chelseas eget produkt og ble en del av London-klubbens ungdomsakademi i 2005. I 2017 fikk han proffkontrakt med klubben, men ble sendt ut på lån til nederlandske Vitesse til 2018 og så til Championship-klubben Derby til 2019.

24-åringen har siden spilt en sentral rolle på Chelseas midtbane og var i 2021 med på å vinne klubbens tredje Champions League-tittel.

Denne sesongen bidro Mount med tre mål og to målgivende på 24 kamper i Premier League for et Chelsea-lag som slet tungt og endte på 12. plass.