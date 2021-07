EM-finalen spiller for spiller: «Én ting er utilgivelig for England»

LONDON (VG) Finalen på Wembley blir etter alt å dømme en jevn affære, men ifølge VGs vurdering har England de beste spillerne på papiret.

STJERNER: Lorenzo Insigne (t.v.) og Harry Kane er blant de to største stjernene i EM-finalen mellom Italia og England. Foto: [FRANK AUGSTEIN, LAURENCE GRIFFITHS] / AFP

11. juli 2021 18:10 Sist oppdatert nå nettopp

Heldigvis spilles ikke fotball på papiret, men gjennomgangen kan gi et inntrykk av styrkeforholdet mellom engelskmenn og italienere.

Ingen av finalistene får toppkarakter av VG. Tre engelskmenn får 9 av 10, men kun én italiener kan smykke seg med nest høyeste vurdering.

Hvem har svakheter som kan komme til syne for England i kveld? Hvem er mannen England bør frykte mest? Hvilke dueller kan bli avgjørende?

England (4–2–3–1):

Jordan Pickford 7

Bunnsolide tall i EM, med kun ett baklengsmål, men vi glemmer ikke hans mangler så lett. Som den svake posisjoneringen, som straffet seg da Danmark tok ledelsen på frispark i semifinalen. Reaksjonssterk og spektakulær, men i stand til å gjøre feil.

HVA ER DET DU GJØR? Jordan Pickford er reaksjonssterk, men tabbeutsatt. Foto: Paul Ellis / POOL / AFP POOL

Kyle Walker 8

Takket være hurtigtoget fra Manchester City, som Pep Guardiola har skolert til en taktisk svært fornuftig spiller, er det nesten umulig å kontre England i senk. Mesterskapets beste høyreback uten tvil.

John Stones 8

Fullfører en spektakulær snuoperasjon. Virket å være ute i kulden i City, og dermed også på landslaget, men er nå bedre enn noensinne. Fungerer like bra med Maguire som han gjør med Rúben Dias i klubblaget. Elegant og god med ballen, men med fare for konsentrasjonssvikt.

Harry Maguire 9

Et ekstremt imponerende mesterskap, særlig gitt at han har vært ute med skade i to måneder. Hodeduellene er hans største styrke, både i forsvar og angrep, men han hjelper også England med sine bykst med ballen fremover i banen. Kan fort avgjøre på dødball.

Luke Shaw 8

Ole Gunnar Solskjær har gitt ham selvtilliten tilbake. Har høy fart, god teknikk og en utsøkt venstrefot både for innlegg og dødballer, og har også tatt store steg defensivt. Tre målgivende pasninger i EM. Får bryne seg på uforutsigbare Chiesa.

Kalvin Phillips 7

Marcelo Bielsas disippel tilfører England fysikk, løpsstyrke og en verdifull evne til å vinne ballen og finne raske alternativer fremover i banen. Hvordan han klarer seg mot den kortvokste, teknisk briljante italienske midtbanen, kan bli en av finalens nøkler. Har aldri vært i nærheten av å spille en så stor kamp.

Declan Rice 7

West Hams unggutt har som oppgave å beholde balansen på den engelske midtbanen, en oppgave han har utført med bravur så langt. Upåklagelig mentalitet, som da han løp til krampen tok ham mot Tyskland. Men et godt stykke unna motstykket Jorginho hva angår teknikk og pasningsspill.

Bukayo Saka 8

Englands lykketroll har imponerende nok danket ut langt mer meritterte lagkamerater i kampen om plassen på høyrekanten. Eksplosiv, teknisk, uredd og uforutsigbar; kan bli helt avgjørende i duellen mot Italias venstreback Emerson, som fremstår som deres svakeste ledd.

Mason Mount 8

Mistet noen kamper på grunn av nærkontakt med smittede Billy Gilmour, men er selvskreven når han er tilgjengelig. Mindre målfarlig enn i Chelsea, men ofte viktig i oppbyggingen, for på landslaget handler rollen hans mer om å kombinere med kantspillerne enn å levere målgivende pasninger fra mellomrommet.

Raheem Sterling 9

EMs beste spiller til nå. Leverer han en god finale, vinner han fort det individuelle trofeet også. Tre mål, én assist og to avgjørende involveringer i semifinalen. Et konstant uromoment med sine dribleferdigheter, selv om han noen ganger kan bli flinkere til å løfte hodet. Virker aldri å gå tom for krefter.

Harry Kane 9

Har vokst og vokst utover i mesterskapet: Startet med tre målløse kamper, men har scoret fire siden åttedelsfinalen. Kapteinen er ikke bare en skarpskytter; han er også en tilrettelegger som kommer dypt i banen og deltar i det oppbyggende spillet, som da England utlignet mot Danmark.

Totalt: 88

Italia (4–3–3):

Gianluigi Donnarumma 9

I gruppespillet var det Italia-angrepet som blomstret. Under utslagsrundene har keeperen vært deres reddende engel. Sensasjonelle redninger både mot Østerrike, Belgia og Spania. Fotballverdenens yngste veteran er allerede godt i gang med en karriere som kan bli legendarisk.

Giovanni Di Lorenzo 7

Han er en solid back, rask og angrepsvillig, men italienske medier har med rette ytret en bekymring for hvordan han skal klare seg mot virvelvinden Sterling. Di Lorenzo hadde en vanskelig dag på jobben mot Belgia-fenomenet Jérémy Doku; et dårlig tegn før møtet med mesterskapets beste spiller til nå.

Leonardo Bonucci 8

Juventus-spillerens prestasjoner har blitt kritisert denne sesongen, men under EM har han fremstått solid i det totalt 70 år gamle stopperparet med sin tre år eldre makker. Bonucci er den ballspillende typen av de to og blir viktig når Italia skal prøve å dominere banespillet på Wembley.

Giorgio Chiellini 8

Det er ikke lenge siden han var usikker på om karrieren var over på grunn av skader. Nå fremstår han frigjort for alt press; smiler, ler, klemmer og spøker med motstanderne og virker å ha en smittende og beroligende effekt på lagkameratene. Ekstremt duellsterk, men har ikke farten til å følge Sterling og Saka.

Emerson 6

Han har ikke gjort seg bort, men når man erstatter EMs beste venstreback i skadde Leonardo Spinazzola, så blir det fort et antiklimaks. Er en trussel offensivt, men har også svakheter defensivt som kan utnyttes av Saka. Er ikke i topp kampform etter en sesong med lite spilletid for Chelsea.

Marco Verratti 8

Hadde det ikke vært for alle skadene, kunne han vært en av verdens aller beste fotballspillere. Som regel mister Verratti de viktige anledningene, men nå er han frisk, selv om tidlige bytter tyder på at fysikken ikke er 100 prosent. Et teknisk vidunder som både kan regissere angrepsspill og bryte opp motstanderes forsøk.

Jorginho 8

Bedre enn noensinne under EM. I Chelsea har han fått kritikk for å spille for mye på tvers, men for Italia har Jorginho også levert de fremoverrettede pasningene som få andre ser. Ballsentralen har også en spisskompetanse i straffespark, som kan bli avgjørende i en tett finale.

Nicolò Barella 8

Scoret et nydelig mål mot Belgia og har et fabelaktig potensial, men har alt i alt ikke vist seg fra sin aller beste side under mesterskapet. Kanskje sparer han det beste til slutt.

Federico Chiesa 8

Italias beste offensive spiller i dette mesterskapet. Juventus-stjernen er en type det er lett å forelske seg i; alltid ute etter å skape noe, ofte på rålekkert vis, som da han curler ballen i lengste hjørne mot Spania. Han er mannen England bør frykte mest.

Ciro Immobile 7

Ingen betviler goalgetteren Immobile, men han har en tendens til å bli isolert alene på topp, som da Italia ble dominert av Spania. Scoret i de to første kampene, men har vært stille siden, og er ikke i nærheten av å ha samme register å spille på som sin rival Harry Kane. Klasseforskjell på spissplass.

Lorenzo Insigne 8

En liten magiker. England vet at én ting er utilgivelig: aldri, aldri, aldri la den kortvokste venstrekanten skjære inn på høyrebeinet sitt og avslutte. Med sin teknikk liker Insigne også å bidra til at Italia skaper overtall (fire mot tre) på midtbanen, noe som kan hjelpe dem med å vinne kampen om ballbesittelsen.

Totalt: 85