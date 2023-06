Benzema klar for All-Ittihad – skal tjene over en milliard i året

Gullballvinner Karim Benzema (35) fortsetter karrieren i Saudi-Arabia.

06.06.2023 20:10 Oppdatert 06.06.2023 20:38

Det bekrefter hans nye klubb tirsdag kveld. For to dager siden ble det bekreftet at Real Madrid-kapteinen var ferdig i den spanske hovedstaden, der han har spilt siden 2009.

35-åringen gjør som tidligere lagkamerat Cristiano Ronaldo og fortsetter karrieren i en uhyre lukrativ avtale i det styrtrike, men svært omstridte Saudi-Arabia Saudi-ArabiaNasjonen kritiseres blant annet for brudd for på menneskerettigheter og henrettelser av kritikere, ifølge Amnesty.

Ifølge Marca vil kontrakten være verdt 100 millioner euro i året, pluss 20 millioner euro i bonus – dersom han også blir ambassadør for oljenasjonens søknad for å arrangere fotball-VM i 2030.

Ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano kan lønnen bli så mye som over to milliarder i året – om du inkluderer sponsorinntekter. Benzema har skrevet under på en toårskontrakt med mulighet til forlengelse med ytterligere ett år.

I videoen klubben har lagt ut, poserer franskmannen med årstallet 2026 på sin nye drakt. All-Ittihad ble arabiske mestere denne sesongen.