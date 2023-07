Talentets valg skaper kraftige reaksjoner – Bassi og Nordås i byttehandel

Daniel Bassi (18) sin overgang til Bodø/Glimt har satt sinnene i kok i Tromsø. Nå bekreftes det at Lasse Nordås går motsatt vei.

Daniel Bassi skal være veldig nære en overgang til Bodø/Glimt.

Tromsø bekrefter på sin hjemmeside at de er enige med Bodø/Glimt om en overgang for stortalentene Lasse Nordås og Daniel Bassi.

Nordås kommer på en fireårsavtale.

Bassi går dermed til de gule i Bodø – det har ikke falt i god jord blant lagkameratene. Tromsø-spiller Ruben Yttergård Jenssen er klar i sin tale:

– Spillere som ikke vil være her har vi ikke bruk for, sier Jenssen til VG.

Det var onsdag formiddag lokalavisen iTromsø sprakk nyheten om at Daniel Bassi forlater Tromsø gratis til fordel for rival Bodø/Glimt.

Reaksjonene, før overgangen ble bekreftet onsdag kveld, lot ikke vente på seg.

– Jeg er sjokkert, forbannet og skuffet. Det er mine umiddelbare tanker og de tror jeg at jeg deler med veldig mange andre, fortalte leder i supporterklubben Forza Tromsø, Morten Killingberg til Nordlys.

Kontrakten til Bassi går ut etter sesongen. Derfor har han siden 1. juli kunne forhandle med andre klubber. Valget falt ned på Tromsøs argeste rival.

– Få ham bort! skrev supporterklubben på Twitter:

– Jeg regner med han er ferdig i TIL. Forza Tromsø forventer at klubben kvitter seg med ham. Det er vi klar på. Vi ønsker ikke å se ham i TIL-drakt på Alfheim. Det er et hån mot oss som støtter klubben og følger TIL overalt, sa Killingberg videre før overgangen var i boks.

Ruben Yttergård Jenssen beskriver Bassi som en god fotballspiller og en fin gutt, med kanskje ikke de beste rådgiverne.

– Jeg forstår de reaksjonene som kommer. Sånn er det når man har to lag som er rivaler. Nå som det er så ferskt så er det mange som er skuffa, sier Jenssen.

– Jeg skulle ønske jeg kunne ønske han lykke til i sin nye klubb, det kan jeg ikke nå.

Ruben Yttergård Jenssen forstår de kraftige reaksjonene fra supportermiljøet i Tromsø.

Far Stig Jakobsen sa til VG tidligere onsdag at ingenting var signert, men at de hadde fått med seg reaksjonene.

– Det er forventet. Det er noen få klubber som har rivaler. Vålerenga mot Lillestrøm, Rosenborg mot Molde og Tromsø mot Glimt. Alt som foregår mellom de klubbene vil skape reaksjoner, sa Jakobsen til VG.

– Med en gang slike spekulasjoner kommer frem så går det en kule varmt.

Bassi er for tiden på Malta og spiller U19 EM for Norge. Faren tror ikke alt styret nå vll påvirke han.

– Tror han har skrudd av. Det kan hende han får varsler på telefonen, men han har en far som jobber i media så han vet hvordan det er.

Jakobsen er redaktør i Nidaros.