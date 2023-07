Kraftige reaksjoner på meldinger om at Graham Hansen vrakes: – Vanskelig å forstå

Eksperter reagerer med sjokk og undring på meldingene om at Caroline Graham Hansen (28) vrakes til tirsdagens skjebnekamp mot Sveits.

VRAKES? Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen er angivelig vraket til Norges VM-kamp mot Sveits. Vis mer







NRK var først ute med å erfare at Graham Hansen er ute av lagoppstillingen, «av taktiske årsaker». TV 2 meldte senere det samme – samt at Graham Hansens lagvenninne i Barcelona Ingrid Syrstad Engen heller ikke starter Norges andre kamp i VM.

Begge vant Champions League med Barcelona, og Graham Hansen lanseres som en åpenbar Gullballen-kandidat.

Nyheten er ikke bekreftet av landslagsledelsen.

Norge skuffet stort og tapte 0–1 mot New Zealand i sin første gruppespillkamp. Det gjør at kampen mot Sveits kan bli helt avgjørende for om Norge går videre til sluttspillet.

– Syrstad Engen er ikke like overraskende, men at Graham Hansen vrakes stiller jeg meg undrende til. Når man har et så godt angrepsvåpen, én av de beste i verden en-mot-en, så synes jeg det er litt merkelig, sier tidligere landslagskollega Ingrid Ryland til VG.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås synes meldingene om å vrake Graham Hansen er vanskelig å forstå.

– Jeg mener en av verdens beste spillere skal spille på et ujevnt landslag når hun er tilgjengelig. Hun har alle kvaliteter en-mot-en og i andre deler av spillet til å være en Sveits frykter.

– Jeg mener det er bedre å se på hennes rolle, gjøre justeringer der og ikke minst se på hvordan hun kan settes opp oftere og bedre enn å vrake henne, skriver Tjærnås i en SMS til VG.

Også Viaplay-kollega Jan Åge Fjørtoft reagerer på den angivelige vrakingen:

– Vi klarer ikke å involvere en av verdens beste spillere nok i spillet ... hva gjør vi ... jo, vi vraker Caroline Graham Hansen i en helt avgjørende kamp for Norge i et VM. Forstå det den som kan, skriver den tidligere landslagsspilleren på Twitter.

SPLITTES? Det er store forventninger til samspillet mellom Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg, men nå ser det ut til at bare en av dem starter mot Sveits. Vis mer

Lørdag ble det kjent at Graham Hansen hadde fått sår hals, og søndag morgen (norsk tid) oppholdt hun seg isolert fra de andre på hotellrommet.

Mandag morgen kom beskjeden om at hun var tilbake på trening, og landslagssjef Hege Riise meldte henne «klar» til kamp.

– «Caro» er klar, og alle er tilgjengelige, sa Riise på mandagens pressetreff.

Nå meldes det altså at Barcelona-stjernen, som står med 99 landskamper og 44 mål for Norge, uansett ikke kommer til å starte mot Sveits.

– Hadde det vært slik at hun ikke har prestert så hadde jeg forstått det – men nå kan jeg ikke forstå det annerledes enn at hun ikke har vært på laget og at de vil ha et mer defensivt fokus, fortsetter Ingrid Ryland.

MØTTE PRESSEN: Landslagssjef Hege Riise, her flankert av Tuva Hansen (til venstre) og Ada Hegerberg (bak), meldte mandag at hele troppen er spilleklare til Sveits-kampen. Vis mer

– Nå kan det hende at det er bakenforliggende årsaker jeg ikke kjenner til, men hvis det ikke er sykdom eller skade, så ville i hvert fall ikke jeg gjort det. Hun er en frontfigur og har et internasjonalt snitt som absolutt alle lag har behov for. Jeg hadde ikke benket Graham Hansen, selv om jeg ikke skal legge meg borti andres prioriteringer, sier mangeårig Røa-trener Geir Nordby.

– Hun er en ledertype i gruppa som kan vise vei for de andre. Med de offensive ferdighetene hun har så kan hun være et angrepsvåpen alene. Vi trenger å score mål, og da er hun et åpenbart valg fra start, slår Nordby fast.

PÅ TRENING: Graham Hansen slet med sår hals i helgen, men var tilbake på trening mandag morgen. Vis mer

New Zealand-kampen var Graham Hansens første under Hege Riise. Hun takket nei til landslaget etter EM-skuffelsen i fjor, men var tilbake igjen i april. 28-åringen var imidlertid skadet i privatkampene mot Spania og Sverige.

Det kan være en faktor til det som skal være en vraking, mener Ryland.

– Hun har jo vært borte fra landslaget, og en ny trener har kommet inn og bygd et lag uten Graham Hansen. Så kanskje de ønsker å finne tilbake til noen av de kampene de hadde uten henne. Jeg finner ikke så mange andre grunner enn det. Men samtidig må de vinne denne kampen, så for min del er det litt vanskelig å forstå hva de tenker med dette, oppsummerer Ryland.

I stjernegalleriet til Barcelona har Graham Hansen vært én av de viktigste brikkene denne sesongen. Katalonia-klubben vant både den spanske ligaen og Champions League. Graham Hansen scoret 13 mål og ga ni målgivende totalt.