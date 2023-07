16-åring ble matchvinner for RBK: – Måtte grave dypt i verktøykassa

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Rosenborg 0–1) Han er knapt gammel nok til å kjøre moped, men søndag kveld var det Sverre Nypans (16) scoring som sikret RBK sin andre trepoenger under Svein Maalen. Han må dog dele noe av æren med Ole Sæter som stod for den målgivende pasningen.

Sverre Nypan kunne juble med hjemmefansen etter å ha sendt RBK i ledelsen. Vis mer

Han fyller ikke 17 før i desember, men Sverre Nypan har rukket å bli en sentral del av dette Rosenborg-laget.

Scoringen hans mot Strømsgodset søndag ble kampens eneste, og var med på å sikre Svein Maalens andre seier på rad som RBK-trener.

– Det er første gang i RBK-drakta i Eliteserien, tror jeg. Det er sykt artig. Håper det skjer flere ganger, sier matchvinneren til VG.

Men han må takke en sylfrekk Ole Sæter-pasning for scoringen som ga RBK ledelsen halvveis inn i første omgang. RBK-spissen snurret rundt seg selv og sendte ballen i bakrom mot Nypan.

– Det er et trekk vi prøver å øve på. At han ser meg der er sykt bra, sier Nypan om pasningen til Sæter.

– (Gustav) Valsvik dekker pasningen, så da måtte jeg grave dypt ned i verktøykassa. Da ble det en piruett. Jeg ser at Nypan starter, så da er det min jobb å srøge for at pasningen blir lang nok, men ikke for lang, sier Sæter om egen prestasjon.

Godset-keeper Viljar Myhra ruset ut, men nådde ikke lenger fram enn at ballen gikk i Nypan og trillet sakte i mål. Ekstatiske bortefans kunne feire en sårt tiltrengt ledelse.

Den hardt pressede Rosenborg-treneren innrømmer at denne seieren gir han mer arbeidsro.

– Det gjør det, men det blir så klisjeaktig å si det. Sånn er det i alle fotballklubber. Det handler om kraft i utviklingsarbeidet. Det får vi av å vinne fotballkamper, så da lærer vi og blir enda litt bedre i morgen, sier Maalen til VG.

Grafikk: www.sofascore.com

RBK var farligst i den første omgangen og skapte sine sjanser på kontringer mot et Godset som hadde ballen mest - uten å skape de store sjansene.

Rosenborg kunne lett hatt 2–0, men Erlend Dahl Reitan klarte ikke å stokke beina sine riktig på fem meter og bommet totalt på ballen.

– Jeg er glad den ikke ble matchavgjørende. Den er stor. Jeg tror jeg skal heade den, så ombestemmer jeg meg. Jeg har ikke sett den igjen, sier Reitan til VG.

Godset kom mer inn i det i den andre omgangen. Hvis Reitans sjanse i den første var stor, var ikke Jonathan Braut Brunes sin sjanse i den andre noe dårligere.

Heller ikke den ga tellende resultat.

Ole Sæter leverte målgivende til Rosenborgs scoring, og var godt fornøyd med det. Vis mer

Albert Thorsen kom også nære med et skudd som sendte André Hansen ut i full strekk.

Et mer og mer desperat Strømsgodset-lag på jakt etter poeng sendte Gustav Valsvik opp som luftskyts, uten at det ga umiddelbar effekt. Jørgens Isnes sine gutter stanget mot en hvit vegg som sto godt imot.

– Det er surt. Så må vi stikke fingeren i jorda og si at prestasjonen ikke var god nok, sier Strømsgodset-trener Jørgen Isnes til VG.

– Men så synes jeg ikke Rosneborg gjør en så god kamp heller. Det gjør det ekstremt surt.

Godset kom aldri nærmere og RBK stakk av med tre svært viktige poeng for Svein Maalen og Rosenborg, som får et lite pusterom ned til lagene ved nedrykksstreken.