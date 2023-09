Ødegaard scoret sitt første Champions League-mål: – Viste at vi mener alvor

(Arsenal – PSV 4–0) Beskjeden var klar fra Arsenal-manager Mikel Arteta: «Gjør det meste ut av Champions League-comebacket». Det kan man trygt si at Martin Ødegaard (24) og co. gjorde.

FØRSTE AV MANGE?: Martin Ødegaard er blitt en målfarlig mann for Arsenal. Onsdag scoret han karrierens aller først mål i Champions League.

Publisert: 20.09.2023 22:54

– Det er det her jeg har drømt om hele livet siden jeg spilte på løkka og vi satte på Champions League-sangen, sier Ødegaard – som ble kåret til banens bestemann – til TV 2.

Ødegaard sto for den fineste av Arsenals fire scoringer. Nordmannen fintet unna en motspiller, før han prikket ballen lavt i hjørnet fra om lag 20 meter.

– Jeg var ivrig etter å komme på måltavlen. Jeg fikk fin ball av Reiss Nelson. Førstetouchet var ikke bra nok, så jeg tok ett til. Deretter fant jeg rommet og den gikk inn, sier Ødegaard til TNT Sports.

Dermed var nordmannens første mål i Champions League et faktum. Dette var hans tredje kamp i Europas gjeveste turnering, hans første siden de to kampene han fikk for Real Madrid i 2020/21-sesongen.

– Vi er her for å kjempe om å gå hele veien, ikke bare for å delta. Vi viser i dag at vi mener alvor og at vi er et lag som folk skal regne med, sier Ødegaard.

Ødegaards scoring var kampens siste. «The Gunners» dundret ut av startblokkene og ledet hele 3–0 til pause etter en maktdemonstrasjon av en førsteomgang.

Bukayo Saka åpnet målfesten etter ni minutters spill. PSV-keeper Walter Benitez måtte gi retur på et skudd fra Martin Ødegaard. Den luktet Saka og satte inn 1–0.

En av mange gode Arsenal-kontringer. Leandro Trossard fikk ballen ved sekstenmeterstreken og limte den nede i det lengste hjørnet. 2–0 etter 20 minutter.

Enda en kontring, der Trossard fant Gabriel Jesus i boksen med et innlegg. Brasilianeren vartet opp med et magisk mottak, før han banket inn 3–0.

STRÅLTE: Leandro Trossard var blant banenes beste mot PSV. Her klemmer han Martin Ødegaard.

I forkant hadde Arsenal-manager Mikel Arteta oppfordret sine spillere til omfavne klubbens comeback i Champions League. Dette var første gang det ble spilt CL-fotball på Emirates siden mars 2017.

– Det er stort for klubben å være tilbake. Du så på banen at vi nøt det. Vi spilte en god kamp. Vi kan fortsatt forbedre ting, men det var en solid prestasjon, sier Ødegaard.

Til slutt ble det altså en 4–0–seier i det som også var Artetas debut i Champions League som manager.

Det ble 1–1 og poengdeling mellom Sevilla – Lens, de to andre lagene i Arsenals gruppe. Dermed har London-klubben tatt et tidlig grep om gruppeseieren.

Seieren er den perfekte oppladningen til helgens storkamp. Da tar nemlig Arsenal imot London-rival Tottenham på Emirates.

– Vi må restituere og samle krefter. Det er en stor kamp og vi må være klare. Vi ser frem til det, sier Ødegaard.

Det blir et spennende oppgjør. Begge lag står med 13 poeng (4–1–0) etter fem kamper, der Tottenham er foran på målforskjell. Duoen ligger to poeng bak Manchester City, ligaens eneste lag med full pott.