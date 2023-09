Mohamed Salah med assist-show: – Bare Messi som gjør det Salah gjør

(Wolverhampton – Liverpool 1–3) Liverpools marerittrekke så ut til å fortsette mot Wolves, men fem minutt før slutt dukket venstreback Andy Robertson opp etter en vakker pasning fra Liverpools egyptiske konge.

Publisert: 16.09.2023 15:30 Oppdatert: 16.09.2023 15:59

Forrige sesong spilte Liverpool seks kamper 13.30 norsk tid lørdag. Ingen av dem endte med seier, og kun tre av dem endte uavgjort.

Borte mot Wolverhampton så den tunge rekken ut til å fortsette, men fem minutter før slutt dukket en uventet helt opp,

Robertson plukket opp ballen på høyreside, og spilte et langt veggspill med Mohamed Salah. Egypteren fant venstrebacken med en utsøkt pasning med venstrefoten, og alene med Sa gjorde dagens Liverpool-kaptein ingen feil i sin 200. Premier League-kamp for Liverpool.

– Det er bare Messi som gjør det Salah gjør der med utsiden av venstrefoten, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås etter scoringen.

Dette var Salahs 200. målpoeng i Premier League for Liverpool

– Han får bare skryt når han scorer. Det er urettferdig. Han fikk oss tilbake i kampen, det er han som skaper sjansene for oss, sier Robertson til TNT Sports.

– Det der er magi fra Robertson demper ballen til den ligger i nettet, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

På overtid dukket innbytter Harvey Elliott opp, som via Hugo Bueno punkterte kampen. Salah hadde nok en målgivende pasning på denne scoringen, men til slutt ble det bestemt at det er et selvmål av Wolverhampton-backen.

Dermed endte marerittrekken for Liverpool i tidligkampene, og de fortsatte rekken med 16 kamper uten tap i Premier League.

Allerede etter syv minutter tok Wolves ledelsen ved Hwang Hee-chan. Pedro Neto lekte seg ute på venstresiden, og med et perfekt lavt innlegg traff han sørkoreaneren.

– Det der er rett og slett bedritent forsvarsspill, var oppsummeringen til Viaplay-ekspert Pål André Helland av forsvarsspillet til Liverpool i pausen.

Neto fortsatte å herje ute på venstresiden, og med et presist innlegg langs bakken fant han Hwang Hee-chan som fikk pirket ballen over streken. Liverpools brasilianske målvakt var akkurat ikke rask nok til å holde ballen ute.

Vondt kunne gått til verre for de røde etter halvtimen. Igjen gjorde Neto Joe Gomez svimmel på venstrekanten, og igjen slo han en perfekt innlegg. Denne gangen var det Matheus Cunha som fikk muligheten, men på utrolig vis så bommet brasilianeren på headingen fra fem meter.

– Førsteomgangen var dårligere enn vi trodde det gikk an å spille. Andreomgangen var bra. Wolves var veldig gode, så dette var veldig viktige tre poeng, sier Klopp.

Rett før pause fikk Mohamed Salah og Dominik Szoboszlai gode muligheter, men oppofrende forsvarsspill fra Wolves reddet baklengs.

Liverpool så ikke ut som seg selv i hele den første omgangen, og til pause tok Klopp grep. Luis Diaz kom inn ved pause, og ikke mange minutter senere kom Darwin Núñez og Harvey Elliott inn.

Cody Gakpo scoret 1–1 etter snaue 55 minutt, det også etter en assist av Salah.

Nærmest var Núñez etter snaue 70 minutter, men avslutningen ble blokkert av Max Kilman. Heldigvis for de røde endte de opp med å vinne kampen.

Dermed er Liverpool ubeseiret i sesongstarten, mens Wolverhampton kun står med én seier.