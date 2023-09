Knutsen langer ut mot banen: – Det er egentlig en katastrofe

ZÜRICH (VG) (Lugano-Bodø/Glimt 0–0) Spiss-skade og 90 minutter på en regntung gressmatte. Foruten det ene poenget var det lite å ta med seg videre fra Sveits for Bodø/Glimt.







Publisert: 21.09.2023 22:56 Oppdatert: 21.09.2023 23:49

Etter kampen gikk Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen knallhardt ut mot forholdene på Letzigrund i Zürich.

– Det er egentlig en katastrofe i et gruppespill. Det har vært tidenes sommer i Sveits, og så bytter de til den banen, sier Knutsen til VG – og legger til:

– En bane som er en fare for spillerne.

Se hele Knutsens tirade her.

For det var gressmatten som var det store temaet etter 0–0-kampen. Lugano spilte nemlig i Zürich, tre timer unna sin egentlige hjemmebane. Et voldsomt regnvær gjorde bare forholdene enda verre.

– Det var konsert her for en uke siden. Jeg ville ikke bruke mye tid på det før kampen. Onsdag lå det en million knuste glass på banen, og det har de prøvd å rydde i. Det er en bane som er totalt ødelagt og ikke kan representere noe som helst med tanke på det nivået vi spiller på. Det synes jeg faktisk er flaut, sier Knutsen.

– Har dere prøvd å gjøre noe for få kampen flyttet?

– Nei, det kan vi jo ikke gjøre. Vi kom hit på onsdag og fikk helt sjokk da vi kom ut på den. Vi ga beskjed til Uefa om at det var uakseptabelt, og mer enn det kan vi ikke gjøre, sier Knutsen.

VG forsøkte å få Uefa-delegat på stadion i tale, men fikk beskjed om å ta kontakt med Uefa sentralt.

Både James Blunt og Anastacia hadde herjet på festival på Letzigrund-gresset for noen uker siden. Fire minutter tok det før Amahl Pellegrino fikk unngjelde da han tråkket over på den ujevne matten.

– Det er halvliterglass som er pulverisert over hele banen. Det er en bane som er en fare for spillerne. Den er ekstremt vanskelig å spille fotball på. Det er fakta, og det er for begge lag. Det er synd for hvilken fotballkamp vi kunne fått, sier Knutsen.

– Det var ikke den beste banen å spille på, men vi klarte fortsatt å spille vår fotball. Det var to lag der ute, så vi skal ikke klage for mye på banen, sier Bodø/Glimt-spiss Faris Pemi Moumbagna til VG.

BERGET POENG: Patrick Berg og Bodø/Glimt skal si seg fornøyd med ett poeng etter sjansesløseriet til Lugano. Vis mer

Lugano var det beste laget i førsteomgang. Nærmest kom de da Glimt-spiss Faris Pemi reddet ballen på målstreken med et spektakulært brassespark.

Annenomgang var lenge en tam affære, men Glimt fikk et trykk på slutten og kunne stjålet med seg tre poeng med siste spark på ballen.

Da satte Albert Grønbæk ballen på innsiden av stolpen og ut. Det var det siste som skjedde i en kamp under blytunge forhold.

Se stolpetreffet Glimt hadde på overtid.

– Vi må beklage kulissene, sier Viaplays Jan-Åge Fjørtoft etter kampen.

– Banen er som den er. Det høljer ned i tillegg. Da ser det bedritent ut. De føler sikkert at det er en treningskamp, sier Pål André Helland i Viaplays studio.

PS! I den andre kampen i denne gruppen spilte Ronny Deilas Club Brugge 1–1 mot tyrkiske Besiktas. Hugo Vetlesen startet kampen, mens Antonio Nusa ikke var med.