Vålerengas nye spisshelt sikret tre viktige poeng i bunnstriden

VALLE (VG) (Vålerenga – Aalesund 3–1) Andrej Ilić (23) viste seg frem i den ekstremt viktige bunnkampen mot Aalesund. Hans to hodestøt, og et knallhardt langskudd fra Elias Hagen, ble avgjørende.

TO SCORINGER: Andrej Ilić scoret sine to første mål i Vålerenga-drakt mot Aalesund. Vis mer





Publisert: 17.09.2023 21:11

Eliteseriens dårligste hjemmelag møtte i kveld Eliteseriens dårligste bortelag. Tungen på vektskålen ble en nyinnkjøpt serber og et vakkert langskudd.

Andrej Ilić fikk virkelig vist frem ekstremferdighetene i lufta mot Aalesund. To vakre innlegg og to gode hodestøt var nok til å skrive seg inn i Klanens hjerter.

Serberens scoringer sørget for at VIF klatret opp fra kvalikplassen og opp på en foreløpig trygg plass på tabellen.

UTLIGNING: Andrej Ilić sender Vålerenga tilbake i kampen etter en marerittstart. Vis mer

Etter at Aalesund hadde tatt en tidlig ledelse etter en forsvarsblemme viste Ilić seg frem. Serberen var sterk i boks og kom først på et nydelig innlegg fra Mohamed Ofkir. Med en lekker stupheading satte han inn utligningen.

Hans første scoring i kongeblått.

Over i andre omgang tok det ikke mange minuttene før Ilić igjen var fremme med pannebrasken og headet inn sin andre scoring

Like før slutt ble serberen tatt av banen til stående applaus fra hjemmefansen.

En solid revansje for den høyreiste spissen etter den komiske bommen mot Viking for to uker siden:

Fakta Vålerengas hjemmestatistikk i Eliteserien Vålerenga – Sarpsborg 0–2 Vålerenga – Lillestrøm 3–4 Vålerenga – HamKam 3–0 Vålerenga – Bodø/Glimt 1–3 Vålerenga – Strømsgodset 0–1 Vålerenga – Viking 1–2 Vålerenga – Molde 0–4 Vålerenga – Sandefjord 2–3 Vålerenga – Haugesund 1–1 Vålerenga – Odd 2–2 Vålerenga – Aalesund 3–1 Vis mer

Det startet dog på verst tenkelig vis for Vålerenga. Unggutten Aleksander Kjelsen spilte en stygg tversoverpasning i egen sekstenmeter. Isaac Atanga plukket opp ballen og serverte Martin Ramsland som fikk en enkel jobb med å score sitt første Aalesund-mål.

Samme mann var utrolig nære å sette inn sitt andre for dagen etter drøye halvtimen, men en strålende blokkering av Stefan Strandberg hindret scoring.

Like før pause trodde «alle» at Vålerenga igjen hadde tatt ledelsen. Christian Borchgrevink var først på en retur og pirket inn det han trodde var et ledermål, men det var før VAR sjekket scoringen.

Reprisen viste at Petter Strand hadde headet ballen i stolpen, og da sto den vingbacken akkurat i offside. Etter flere minutter med venting ble scoringen til slutt annullert.

TIDLIG JUBEL: Aalesund-fansen kunne juble tidlig etter Martin Ramslands scoring. Jubelen ble kortvarig. Vis mer

Selv om Aalesund ofte ble presset lavt og ofte lå med seks mann i forsvarsrekka klarte Vålerenga flere ganger spille seg til gode muligheter. Bare minutter etter pause fikk de lønn for strevet.

Magnus Riisnæs forserte fremover på venstrekanten og ga ballen til Elias Hagen. Fra 25 meter klinte han til og med et drømmetreff sendte han Vålerenga i føringen.

Det var også hans første scoring for Vålerenga, og hans første i Eliteserien.

Etter halvspilt annenomgang sto Hagen opp med en meget viktig blokkering på en god Aalesund-mulighet. Få minutter før ordinær tid sto Strandberg frem igjen med en ekstremt viktig blokkering.

KNALLSKUDD: Elias Hagen scoret også sitt første vålerengamål med et nydelig langskudd. Vis mer

Fakta Bunnlagenes neste fem kamper Vålerenga: Bodø/Glimt (b)

Sandefjord (b)

Brann (h)

Lillestrøm (b)

Rosenborg (h) Aalesund: Stabæk (h)

Tromsø (b)

Sarpsborg 08 (h)

Haugesund (b)

Sandefjord (h) Stabæk: Aalesund (b)

Tromsø (h)

HamKam (h)

Lillestrøm (h)

Rosenborg (b) Sandefjord: Viking (b)

Vålerenga (h)

HamKam (h)

Bodø/Glimt (b)

Brann (h) HamKam: Sarpsborg 08 (h)

Stabæk (b)

Sandefjord (b)

Haugesund (h)

Odd (b) Haugesund: Odd (b)

Strømsgodset (h)

HamKam (b)

Aalesund (h)

Lillestrøm (b)

Brann (h) Vis mer

Aalesund yppet seg litt etter Vålerengas to tidlige scoringer i andre omgang, men det ble ikke flere mål i bunnoppgjøret.

Dermed fikk Vålerenga pyntet på sin forferdelige hjemmestatistikk med sesongens andre seier på eget gress. I tillegg klatrer de forbi Sandefjord og Haugesund og opp på trygg plass i Eliteserien.

Aalesund ligger helt sist og står fortsatt uten poeng på bortebane i årets eliteserie.