Kraftig lønnskutt for Barcelona

Gjelden er et resultat av spillerkjøp og spillerlønninger til skyhøye summer som begynte i perioden under Barcelonas tidligere president Josep Bartomeu.

Financial Fair Play var et sett med regler Uefa innførte i 2011 for å skape mer rettferdighet på overgangsmarkedet. Intensjonen er å sikre at klubber driver økonomisk sunt, og ikke kjører seg selv i en økonomisk grøft.