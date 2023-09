Martin Ødegaards nye tatovering: «Blir nok bare deg og meg»

ULLEVAAL (VG) Martin Ødegaard (25) og kjæresten Helene Spilling (27) har fått matchende tatoveringer i sommer.

Publisert: 07.09.2023 22:51

Observante øyne har de siste ukene kunnet se noen ord skrevet på Ødegaards høyre arm.

VGs bilder viser at ordene «Blir nok bare deg og meg» er blitt tatovert inn i løpet av sommeren.

Etter kampen mot Jordan spurte VG Ødegaard om den nye tatoveringen.

– Jeg tar heller spørsmål om kampen, så får vi ta de spørsmålene siden, svarte han.

– Du vil ikke si noe om hva den betyr?

– Nei, svarte Ødegaard.

Slik er skriften på Helene Spillings venstrearm. Her sammen med dansepartner Harlem Alexander.

Bilder fra «Skal vi Danse» viser at kjæresten Helene Spilling har en tatovering på samme sted, bare på venstre arm, tilsynelatende med samme skrift. Tidligere bilder viser at hun ikke hadde noen tatovering der. VG kan ikke slå fast at det står nøyaktig det samme på Spillings arm.

VG har ikke fått svar fra Spilling torsdag kveld.

Landslagsspiller Sander Berge er god kompis med Ødegaard, og han har følgende å si om tatoveringen:

– Jeg har sett den, men visste ikke at den hadde nådd ut til nettet ennå. Den er fin den. Det er kult av ham å gjøre noe sånt, sier Berge til VG.

Da Ødegaard gjestet TV 2-podkasten B-laget i mars, fikk han spørsmål om tatoveringer:

– Hvis du skulle tatt tatovering, hva skulle det blitt? spurte Marius Skjelbæk.

– For farmors helse så tror jeg at jeg dropper det, svarte Ødegaard.

– Hun liker ikke det?

– Hun hadde ikke tålt det, smilte Ødegaard.

Det var i juni i år at Spilling og Ødegaard bekreftet at de var et par.

Ødegaard startet torsdagens treningskamp mot Jordan, hvor han fikk en times spill da Norge vant 6–0.