Åpner opp om uttaket av sønnen: – Det må han tåle

HAMAR (VG) Han skjønte at uttaket av sønnen ville bli omdiskutert. Nå forteller Ståle Solbakken om vurderingene som førte til at Markus Solbakken (23) ble landslagsspiller.

TENKEBOKSEN: Ståle Solbakken sier han vurderte nøye om sønnen Markus skulle med i landslagstroppen. Til slutt landet han på ja. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 15:09

– Jeg visste at det ville bli diskusjoner. Jeg visste at det var et historisk uttak. Jeg var trygg på at vi hadde gjort det riktige, men det vet du ikke før du ser om det fungerer i praksis og i kamp. Det gjelder alle spillere, sier Ståle Solbakken.

Han møter VG til en prat i solfylte Hamar. Fra tribunen på Briskeby har han mange ganger sett sønnen spille kamper for HamKam. Nå svarer han for det som har blitt de siste dagers snakkis.

Mange ble overrasket da landslagssjefen tok ut sin egen sønn i landslagstroppen som skal møte Jordan og Georgia de neste ukene.

– Det vil helt sikkert være rart for Markus å sitte på det første møtet. Kanskje litt for meg også, men mest for ham. Så går det seg til, sier Solbakken.

– Har du og Markus snakket noe om hvordan han skal løse det å sitte i garderoben, hvor det er lett for at treneren snakkes om?

– Han må bare være seg selv. Jeg har et avslappet forhold til det. Han har opplevd dette hele livet. Jeg tror at er det en ting han har så er det veldig, veldig sterk mentalitet. Han tåler mye. Han er en omgjengelig person. Samtidig skal han måtte høre at ... og det må han tåle. Det tror jeg han skal være forberedt på.

– Tenkte du noen gang over på forhånd om dette ville bli for komplisert?

– Ja, men samtidig så må ikke det overgå at vi skal ta ut de vi mener er de beste til enhver tid, sier Solbakken.

– Brede og jeg diskuterte litt, men utover det diskuterte vi kun de sportslige greiene. Så må jeg ta den siste avgjørelsen på om dette er for komplisert eller om han skal være fem eller syv prosent bedre enn de andre for å være med, sier Solbakken.

– Hvor tøff var den evalueringen rundt om han skulle være med eller ikke?

– Den var tøff. Jeg er ganske kynisk, men samtidig så må det ikke komme dit at han blir skadelidende. Du kan snu det på hodet: Hvis han hadde hett noe annet og vært blant de to-tre beste spillerne på laget som har vunnet ti kamper på rad, og som akkurat har slått noen av de vanskeligste motstanderne og vært dominerende. Da hadde det ikke vært et tema. Temaet oppstår fordi han er sønnen min.

Ståle Solbakken sammen med sønnen Markus i hagen i familiens hus i København tilbake i 2006. 17 år senere har pappa tatt ut sønn på landslaget. Vis mer

Det er heller ikke slik at det ikke er konkurranse. Solbakken er åpen om vurderingene rundt noen av sønnens konkurrenter:

Joshua Kitolano har vært fast på sentral midtbane i Sparta Rotterdam, som leder Æresdivisjonen i Nederland.

– Jeg ser nok ikke Kitolano som en direkte konkurrent til Markus. Han er mer en løper, en som ikke er en ballsentral. En litt annen type spiller enn det Markus og Patrick Berg er. Han var nok mer opp mot (Emil) Breivik.

Sivert Mannsverk har levert såpass at han torsdag var på vei til Amsterdam for å signere for Ajax.

– Mannsverk har vi sett. De to klart beste kampene han har gjort var mot Galatasaray nå i Champions League.

Emil Bohinen er jevnlig i startelleveren til Salernitana i Serie A.

– Emil så vi senest dagen før uttaket. Han er en spiller vi har fulgt nøye og som ligger litt i den gruppen. Han har slitt litt med å ta det siste steget og klore seg fast til å spille litt mer.

– Hva får du i Markus som du da ikke får i Bohinen eller Mannsverk?

– De er litt forskjellige. Markus flytter nok beina fortere enn de to og har større aksjonsradius defensivt. Mannsverk har mer nærkampstyrke. Så har Emil et finslepent venstrebein.

– Du kan sammenligne spillerne til du dauer, men til slutt handler det om magefølelsen og totaliteten. Det kanskje aller viktigste er «ferskvare-bildet». Stråler han av overskudd? Det gjelder andre posisjoner også. Du kan bruke Moi MoiMohamed Elyounoussi. Ble vraket til troppen for første gang på mange år. som eksempel. Jeg synes ikke han har det overskuddet i spillet sitt som han har på det beste. Så må det vippe den ene eller andre veien.

Solbakken sier han fikk tydelige tilbakemeldinger fra sine assistenter om at sønnen burde med i troppen.

Blant dem er Brede Hangeland som bor rett ved Viking stadion og som er god kompis med Viking-trener Morten Jensen. I analyseavdelingen på landslaget jobber Pål Fjelde, som fram til i sommer jobbet i Viking.

Men VGs lille teori om at mange med nær tilknytning til Markus Solbakken og Viking har vært med i avgjørelsen kjøper ikke landslagssjefen.

– Nei, den har jeg ikke tenkt på før nå, sier Solbakken og ler.

– Jeg tror det er ingen trenerteam i verden som har sett mer fotball enn det vi har gjort. Vi ser alle. Vi har meg, Kent (Bergersen), Brede (Hangeland), Andrew (Finlay), Bjørn-Vidar (Stenersen), Pål (Fjelde) og Frode (Grodås). Legg sammen alle de, pluss at vi inn mot samling intensiverer det og går inn i detaljene, sier Solbakken.

Ståle Solbakken møter VG i caps. Den skjuler sår etter forebyggende behandling av den blanke issen til landslagssjefen. Vis mer

– Ser du at det kan være vanskelig å si imot deg som landslagssjef hvis noen er uenige?

– Ja, det ser jeg. Men jeg tror at vi har en åpenhetskultur. Jeg tror ikke det er noen som er redd for å si det motsatte. Det var en bred enighet om at Markus burde være med, sier Ståle Solbakken.

Norge møter Jordan torsdag 7. september til vennskapskamp. 12. september venter Georgia til EM-kvalifisering på Ullevaal.

PS! Markus Solbakken gikk av treningsfeltet til Viking torsdag med en skade. Pappa Solbakken snakket med sønnen torsdag og sier det virker å gå bra med Viking-spilleren.