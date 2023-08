Klaksviks keeperhelt skulle egentlig tilbake til femtedivisjon i høst

I juni spilte Klaksviks svenske keeperhelt femtedivisjon som midtstopper for Oslo-laget Majorstuen. I september skulle han egentlig tilbake, men det skjer neppe nå.

FÆRØYSK HELT: Jonatan Johansson jubler etter å ha reddet straffespark for Klaksvik. Vis mer

– Jeg hadde ikke spilt fotball på to år, sier Jonatan Johansson til VG.

Han har nettopp vært på en obligatorisk frokost, og er på hotellrommet i Göteborg sammen med romkamerat Vegard Forren dagen etter bragden mot Häcken som har sikret den færøyske klubben europacupspill.

– Det var en vill feiring i garderoben etter kampen. Alle var bare i ekstase. Det er som det pleier å være i en guttegarderobe, masse skrik og jubel og folk som hopper rundt. Det er vanskelig å sette ord på, sier Johansson, som har måttet ta ferie fra jobben som elektriker for å spille disse kampene.

Historien til keeperen er ganske så spesiell. Han var lei fotball og spilte ikke fotball på flere år, før han denne sesongen begynte å spille på Oslo-laget Majorstuen FK i femtedivisjon, men da som midtstopper.

– Det var ganske tilfeldig at han endte opp hos oss. Han hadde noen bekjente som følger oss ganske mye og som hadde noen kompiser som spiller for oss eller pleier å se kampene våre, sier Philip Dahlgren.

Han er oppført som hovedtrener for Majorstuen FK, men har trappet ned etter at han fikk barn.

Johansson kom til klubben i fjor høst, trente med Majorstuen gjennom vinteren og spilte nesten hele første del av sesongen.

– Han klarte seg ganske bra som stopper. Han er bra med føttene. En veldig spillende stopper, som er god i lufta og god til å prate. Det var et ønske fra han at han ikke ville stå i mål, sier Dahlgren.

Dahlgren husker godt hvordan det var da Johansson fikk tilbudet fra Magne Hoseth på Færøyene. Førstekeeperen til Klaksvik hadde blitt skadet, så Hoseth kontaktet keeperen han hadde spilt med i Notodden.

KLAKSVIK-TRENER: Magne Hoseth (t.h). Vis mer

– Han snakket ikke så høyt om det, og det skjedde ganske fort. Men jeg skjønte at det var snakk om Færøyene eller lignende da han sa at han hadde fått muligheten til å hoppe på et kort eventyr. Vi skjønte fort at det gikk den veien, sier Dahlgren.

Overgangen fra midtstopper til keeper på internasjonalt nivå har gått bedre enn forventet, sier Johansson. Det til tross for at overgangen fra en trening til fem-seks treninger i uken har vært tungt for kroppen.

– Jeg hadde tenkt jeg skulle sitte på benken å drikke kaffe, sier Johansson på telefon fra Gøteborg.

– Slutt nå! Fader så defensivt, roper Forren i bakgrunnen.

– Champions! Champions League, skriker så Forren ut i rommet.

ROMKAMERATER: Johansson og Vegard Forren bor på rom sammen når de reiser med Klaksvik. Vis mer

Kontrakten til Johansson i Klaksvik varer i utgangspunktet bare ut august, og planen var at keeperhelten skulle tilbake til norsk femtedivisjon i månedsskiftet for å spille midtstopper.

– Enn så lenge så har jeg ikke hørt noe annet, hverken fra Magne Hoseth eller fra han selv. Så inntil videre så er det planen til vi hører noe annet, sier Dahlgren.

Johansson kan avsløre til VG at det blir endringer i planene.

– Jeg får ringe Philip og si at det ikke blir tilfelle. Nå vil jeg se hvor dette Europaeventyret tar veien. Det er få som får oppleve det å spille et europagruppespill, sier Johansson.

– Du får forlenget kontrakt i Klaksvik nå?

– Jeg får håpe det i hvert fall. Man skal aldri si aldri, men jeg synes jo at jeg har fortjent det.

– Er det tilbake til femtedivisjon når europaeventyret er over?

– Ja, det er det kort og godt. Da er jeg ferdig som keeper.