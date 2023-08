Spanias støtteapparat sier opp i protest mot Rubiales

Spanias fotballpresident Luis Rubiales er midlertidig suspendert fra all fotballrelatert aktivitet av Fifa. Rubiales sier at han vil bevise sin uskyld.







Publisert: 26.08.2023 14:14 Oppdatert: 26.08.2023 17:46

Nå sier elleve personer i støtteapparatet opp i protest.

Det kommer frem etter at en stor del av det spanske støtteapparatet har publisert en felles uttalelse. Landslagssjef Jorge Vilda er dermed eneste igjen.

Fifas disiplinærkomité har besluttet å midlertidig suspendere fotballpresident Luis Rubiales fra all fotballrelatert aktivitet både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det skriver Fifa i en pressemelding lørdag.

Det skjer etter at fotballpresidenten kysset den spanske spilleren Jennifer Hermoso på munnen under medaljeutdelingen i VM-finalen.

Se hendelsen i videovinduet øverst

Avgjørelsen ble vedtatt av lederen av Fifas disiplinærkomité, Jorge Ivan Palacio, lørdag.

Palacio har også gitt tilleggsinstrukser til Rubiales og det spanske fotballforbundet.

Han beordrer fotballpresidenten og det spanske fotballforbundet til å avstå, både gjennom seg selv eller andre, fra å kontakte eller forsøke å kontakte de spanske landslagsspillerne, Hermoso eller hennes nære miljø.

Avgjørelsene er kommunisert til Rubiales, det spanske fotballforbundet og Uefa for ettergåelse.

– Luis Rubiales vil lovlig forsvare seg i de kompetente organene. Han stoler fullt og helt på Fifa-instansene, og gjentar at han på denne måten får muligheten til å begynne sitt forsvar slik at sannheten seirer, og hans fullstendige uskyld blir bevist, står det i en pressemelding publisert av det spanske forbundet (RFEF).

SUSPENDERT: Fotballpresident Luis Rubiales. Vis mer

Suspensjonen vil tre i kraft umiddelbart, og vil foregå i en periode på 90 dager i påvente av disiplinærprosedyren som ble åpnet torsdag.

Fifas disiplinærkomité vil ikke gi ytterligere informasjon om disse disiplinærprosedyrene før en endelig avgjørelse er tatt.

– Fifa gjentar sin absolutte forpliktelse til å respektere integriteten til alle personer og fordømmer derfor med den ytterste kraft enhver oppførsel om det motsatte, står det videre.

BLE KYSSET: Den spanske landslagsspilleren Jennifer Hermoso fikk et kyss på munnen fra fotballpresident Rubiales etter å ha sikret VM-gull. Vis mer

Barcelonas trener og tidligere toppspiller Xavi Hernandez, åpnet sin pressekonferanse lørdag med å vise sin støtte til Hermoso.

– For det første, send ubetinget støtte til Jennifer og spillerne i kvinnefotball. For det andre, fordøm oppførselen til Rubiales, som var totalt uakseptabelt.

– For det tredje, uttrykk tristhet over at saken har tatt bort fokuset fra en historisk VM-seier, sier han.

VISER STØTTE: Xavi Hernandez, som leder Barcelonas herrelag. Vis mer

Rubiales har lenge vært en kontroversiell skikkelse i spansk fotball. Tidligere lørdag skrev spanske Marca en oppsummering av Rubiales’ fem år som forbundssjef – som blant annet har inneholdt beskyldninger om korrupsjon.

Fredag kveld signerte 81 spanske spillere på et brev hvor de nekter å spille for landslaget dersom Rubiales blir sittende i rollen sin.

I etterkant har det spanske fotballforbundet anklaget Hermoso for løgn, og truet med rettslige søksmål mot spillerne. Hermoso svarte på motanklagene med en pressemelding fredag.

Rubiales har selv nektet å trekke seg fra rollen, noe som skapte sterke reaksjoner.