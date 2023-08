Norsk stortalent signerte med Haaland-agent – vil bort fra Benfica

Etter råd fra blant andre Alfie Haaland har Andreas Schjelderup (19) signert for storagenten Rafaela Pimenta. Nå vil nordlendingen bytte klubb.

NY AGENT: Andreas Schjelderup har fått ny agent i Rafaela Pimenta. Vis mer





Publisert: 24.08.2023 13:36

Pappa Jørn-Tommy Schjelderup bekrefter overfor VG at Andreas Schjelderup har signert med Rafaela Pimenta.

TV 2 erfarte tidligere torsdag det samme.

– I tråd med det jeg tidligere har uttalt var det et ønske fra Andreas om at jeg skulle tre inn i en midlertidig rolle. Det i påvente av samtaler med utvalgte agenter før han tok sitt endelige valg. Jeg har lagt frem noen utvalgte som Andreas selv også har møtt. Andreas tok sitt valg etter sesongslutt 22/23, forteller Schjelderup til VG.

Pimenta overtok ansvaret for Mino Raiolas selskap, etter at den berømte agenten gikk bort i fjor. Pimenta er i dag agenten til Erling Braut Haaland.

Hun har også spillere som Paul Pogba, Mathijs de Ligt og Marco Verratti i stallen - for å nevne noen.

Rafaela Pimenta (t.v) sammen med Erling Braut Haaland og Alfie Haaland under signeringen med Manchester City for litt over ett år siden. Vis mer

Pappa Schjelderup sier at de tok med Alfie Haaland på råd.

– Andreas hadde med seg sine spørsmål og preferanser, og valgte ut fra sine behov. Til slutt har Andreas og jeg hatt en omfattende referansesjekk med Alfie Haaland og Egil Østenstad, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Schjelderup gjorde kometkarriere i danske Nordsjælland etter overgangen fra Bodø/Glimt. I januar ble han hentet til Benfica for en sum på rundt 150 millioner kroner.

I Portugal har spilletiden så langt latt vente på seg. Nå bekrefter Jørn-Tommy at sønnen ser på andre muligheter, og at Benfica er åpen for å la ham dra.

– Med en overraskende vending med to nye spillere inn i posisjonene Andreas konkurrerer i, har har han gitt beskjed til Benfica om at han ønsker å vurdere andre klubber. Etter et møte med Benfica og møte mellom agenten og klubben, er det enighet om at Andreas sitt ønske er innvilget, sier han.

Schjelderup forteller at valget av agent er uavhengig av klubbsituasjonen.

– Når presidenten i klubben bestemmer seg for å hente inn en nybakt verdensmester og legenden Di Maria i tillegg til Goncalo Guedes, så har forutsetningene endret seg totalt. Dette er også en del av fotballens verden. Det er ingen garantier i fotball. Men når det ikke gis rom for regelmessig spilletid på et nivå han gjennom oppkjøringen har vist at han mestrer, så er det ingen annen utvei enn å ta med seg erfaringen og flytte på seg, sier faren.

Han forteller videre at Benfica har lovet å være samarbeidsvillig.

– Jeg håper virkelig de følger opp akkurat dette løftet, sier han.

Benfica har ikke besvart VGs henvendelser.