Premier League-eventyret Erling Braut Haaland

28. des. Leeds-Manchester City 1–3

Scoret to, men ville ikke juble for målene i fødebyen Leeds. Faren Alfie spilte 92 kamper for klubben. Hele familien var på tribunen. – Ikke i den villeste drøm spiller jeg på Elland Road for City mot Leeds. Du klarer ikke drømme om det engang, for det er så å surrealistisk, sa en stolt Haaland.