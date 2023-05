Ruben Gabrielsen i utdrikningslag to dager før cupfinalen: – Påvirket meg ikke i det hele tatt

Lillestrøms Ruben Gabrielsen (31) var i utdrikningslag torsdag uten å drikke alkohol. Lørdag spilte han cupfinale mot Brann.

I KAPTEINSTEAMET: Lillestrøm-stopper Ruben Gabrielsen bar kapteinsbindet for LSK i NM-semifinalen mot Bodø/Glimt i april.





Mandag bekrefter midtstopperen overfor VG at han var på utdrikningslag to dager før finalen. 31-åringen sier det ikke påvirket ham negativt.

– Det var kjempekoselig. Det påvirket meg ikke i det hele tatt. Jeg fikk endelig tenkt på noe annet enn cupfinalen og vi koste oss veldig, sier Gabrielsen til VG.

Det var utdrikningslaget til Martin Linnes Gabrielsen tok del i, som er tidligere lagkamerat av LSK-spilleren. De to spilte sammen i Molde i 2015.

– Drakk du alkohol i utdrikningslaget?

– Nei. Vi var på et sånt hiphop-kurs, og dette var avklart med trenerteamet. De var bare glade for at jeg kunne dra ut og tenke på noe helt annet.

– Jeg er en sånn type som hadde godt av å lufte meg før en sånn kamp, sier han videre.

NEDERLAG I CUPFINALEN: Lillestrøms Ruben Gabrielsen diskuterer med dommer Tore Hansen mot slutten av cupfinalen mot Brann. Bergenserne tok gullet etter å ha slått LSK 2–0 på Ullevaal Stadion.

Lillestrøm-trener Geir Bakke mener det er uproblematisk at midtstopperen var med Linnes og resten av kompisgjengen.

– Det har jeg full tillit til at han håndterte på den riktige måten. Det er en profesjonell og ambisiøs spiller, og han var kanskje vår beste spiller i cupfinalen, sier Lillestrøm-trener Bakke til VG.

Lillestrøms stopperkjempe spilte hele kampen for LSK som tapte 0–2 etter scoringer av Ole Didrik Blomberg og Bård Finne.

LSK-sjefen bekrefter at Gabrielsen hadde sagt ifra på forhånd om det sosiale laget.

– Han sa ifra til meg at han skulle på en sammenkomst og at det var uproblematisk for ham, og det har jeg full tillit til at ble gjort på den riktige måten uten at det skulle gå utover hans virke.

TRENERDUO: Geir Bakke og assistenttrener Petter Myhre leder Lillestrøm. Her fra lørdagens cupfinale.

– Treneren hans har ryggen hans her, så det er ikke noe å tenke på, fortsetter Bakke.

– Var det flere Lillestrøm-spillere på utdrikningslaget?

– Dette er en arbeidsgiver-sak, og disse gutta er profesjonelle. De trener seks-syv ganger i uken og sover ti timer i døgnet. De må få lov til å ha et visst liv utenfor uten at det går utover det de skal gjøre på jobb. Det har jeg full tillit til og det er sånn vi har det i Lillestrøm, svarer LSK-treneren.