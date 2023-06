Ny dommerkritikk fra Riise – Lyn sjokkerte Rosenborg

(Brann – Avaldsnes 3–0, Lyn – Rosenborg 2–0) John Arne Riise mente Avaldsnes fikk kampen ødelagt etter at Brann fikk en omdiskutert straffe. Midt i kampen skjelte han ut dommeren.

RASENDE: John Arne Riise på sidelinjen i kampen mot Brann. Vis mer

Toppseriens toppscorer senket Rosenborg. Se nederst i saken!

– Jeg er ikke sjokka. Det er dommerstandarden vi har i Toppserien. Jeg bare ler og rister på hodet, for det er ikke vits å si noe. Det er som det er, smalt det fra Avaldsnes-treneren i et intervju med TV 2 underveis i møtet med Brann på Brann Stadion.

På stillingen 0–0 fikk Brann straffe, i det 66. minutt. Etter at et innlegg tilsynelatende gikk i hånden til Susan Ama Duah pekte dommer Karoline Marie Jensen på ellevemetersmerket.

– Hun har jo nesten ryggen til. Hun ser jo ikke, sa TV 2s ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen.

– De har jo hatt disse dommersituasjonene mot seg denne sesongen, Avaldsnes. De har havnet på minussiden der, det er det ikke tvil om, fulgte kommentator Endre Olav Osnes opp.

Marit Bratberg Lund satte ballen kontant i høyre kryss til 1–0.

Fakta Toppserien, 15. runde Arna-Bjørnar – Vålerenga 1–4 Brann – Avaldsnes 3–0 Røa – Åsane 1–3 LSK Kvinner – Stabæk 3–2 Lyn – Rosenborg 2–0 Vis mer

– Det er lenge igjen. De scorer på straffe, og det er synd, men vi er inne i kampen ennå, sa Riise.

Brann scoret to ganger til, i 87. og 93. minutt ved Larissa Crummer og Amanda Frisbie og vant kampen til slutt 3–0.

VG har vært i kontakt med leder for Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, som henviser til Norges Fotballforbund (NFF) for uttalelser på vegne av dommerne.

NFF har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Det er ikke første gang Riise retter kritikk mot dommerne i Toppserien.

Forrige sesong langet 42-åringen ut mot dommeren i kampen mellom Kolbotn og Avaldsnes.

– Når dommeren ikke kan reglene engang, da klikker det for meg, sa Riise i september i fjor etter at Avaldsnes fikk et frispark dømt mot seg.

Avaldnes ligger nå på 9. plass på tabellen med tolv poeng. Det er nest sisteplass, rett foran Arna-Bjørnar med i poeng.

I andre enden av tabellen tapte Rosenborg terreng til serieleder Vålerenga – som slo tabelljumbo Arna-Bjørnar 4–1 borte.

Lyn sjokkåpnet mot trønderne, og etter bare tre minutter satte Anna Aahjem inn 1–0-ledelse og sitt første mål for kvelden.

23 minutter senere ble hun tomålsscorer og økte til 2–0.

Og ikke nok med det. 2–0-målet gjør at hun troner øverst på listen over mestscorende i Toppserien – med elleve mål – rett foran Vålerengas toppscorer Karina Sævik med ti.

Rosenborg kunne ved flere anledninger redusert, men den ene digre sjansen etter den andre ble forspilt. Dermed endte det 2–0 på Grorud Stadion.

– Vi var 100 prosent sikre på at vi skulle gi Rosenborg en real match i dag, og det klarte vi, sier Aahjem, som ble kåret til banens beste, til NRK etter kampen.

Nå ligger Rosenborg ni poeng bak Vålerenga med én kamp mindre spilt. Stabæk klatret forbi Avaldsnes og opp på 8. plass – også med én kamp mer spilt.