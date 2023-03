Det engelske fotballforbundet oppretter sak mot Manchester United

Den engelske fotballstorheten risikerer straff etter bråket som oppsto i kvartfinalen i FA-cupen mot Fulham.

23.03.2023 16:35

Det var på stillingen 1–0 til Fulham at Willian reddet et skudd på streken med hånden. Det resulterte i et straffespark og tre røde kort til Fulham. Det engelske fotballforbundet (FA) har allerede opprettet en disiplinærsak mot Fulham-manager Marco Silva og spissen Aleksandar Mitrovic etter deres røde kort.

Torsdag bekrefter FA at de gjør det samme mot Manchester United.

De røde djevlene anklages for manglende kontroll på spillerne sine i situasjonen som ledet til de røde kortene til Fulham.

Manchester United har fått en frist til 27. mars for å svare på anklagene.