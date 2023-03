Renard ansatt som hovedtrener for Frankrikes kvinnelandslag

Hervé Renard (54) overtar Frankrikes landslag etter Corinne Diacre (48).

30.03.2023 20:09 Oppdatert 30.03.2023 20:22

Renard, som ledet Saudi-Arabias herrelandslag til en sensasjonell seier over Argentina i fotball-VM i Qatar, har signert en kontrakt med det franske landslaget til august 2024.

Han tar over som hovedtrener etter Corinne Diacre, og skal lede et lag hvor flere stjernespillere har sagt at de skal droppe det kommende verdensmesterskapet i New Zealand til sommeren.

Diacre fikk sparken tidlig i mars etter uro internt i det franske landslagssystemet. Den franske landslagskapteinen Wendie Renard og PSG-spillerne Marie-Antoinette Katoto og Kadidiatou Diani uttrykte sterk misnøye rundt hvordan laget ble styrt.

Kapteinen mente hun ikke kunne spille for Frankrike lenger for å beskytte sin mentale helse.

Alle tre opplyste at de ikke kom til å delta i sommerens VM som følge av misnøyen.

– Jeg vil ikke spille VM under disse forholdene. Ansiktet mitt kan skjule smerten, men hjertet mitt lider, og jeg vil ikke lide mer, skrev Renard om tilstanden i februar.

Den nye landslagssjefen Renard skal offentliggjøre sin første tropp fredag, og ifølge L’Équipe er kaptein Wendie Renard blant spillerne som er med.