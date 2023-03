Engelsk storavis: Conte ferdig som Tottenham-sjef i løpet av uken

Antonio Conte (53) er i hardt vær som Tottenham-manager. Ifølge den engelske storavisen The Telegraph er italieneren ferdig i løpet av uken.





20.03.2023 22:08

Conte kom med en skikkelig tirade etter at Tottenham ga fra seg en 3–1-ledelse i løpet av det siste kvarteret mot Southampton lørdag.

Det skal, ifølge The Telegraph, ha vært den utløsende årsaken til at styreformann Daniel Levy nå ser seg ferdig med Conte i managerstolen.

I utblåsningen der han gikk hardt ut mot spillere, rettet han også syrlig kritikk mot eierne.

– Dette er typisk Tottenham. Eierne har vært i 20 år, og de har ikke vunnet noe, men hvorfor? spurte Conte sarkastisk etter 3–3 mot Southampton.

The Telegraph skriver at det er ventet en bekreftelse fra klubben senere denne uken på at Contes tid i Nord-London er over. Ryan Mason tar ifølge avisen over ut sesongen.

Tottenham ligger på fjerdeplass og kjemper om en Champions League-billett neste sesong. Neste kamp er mot Everton 3. april.

Conte ga selv forklaringen på hvorfor laget hans ikke presterer som han forventer.

– Fordi de er vant til det i denne klubben. De spiller ikke for noe viktig. De ønsker ikke å spille under press eller press, fordi det er lettere. Sånn er Tottenhams historie.

Conte ble Tottenham-manager i november 2021, da han signerte en 18 måneders kontrakt, altså til sommeren 2023.