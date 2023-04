Manchester United-spillerens nedtur: – Kunne ikke skjedd på et verre tidspunkt

Hun hadde aldri følt seg bedre og kunne glede seg over tre skadefrie år og et VM like rundt hjørnet. I stedet endte Mancehster United-spilleren Maria Thorisdottir (29) opp på et styrkerom på Klepp.

Maria Thorisdottir er hjemme på Klepp etter skadesmellen i mars, og tilbringer mye av tiden på styrkerommet på Klepp Stadion.

24.04.2023 14:38

Fra styrkerommet på Klepp er det utsikt over kunstgressbanen.

Maria Thorisdottir ser lengtende ut av vinduet mens hun hinker mellom treningsapparatene. Den høyre foten er kraftig bandasjert, men det hindrer ikke Manchester United-stopperen fra å presse seg gjennom den daglige treningsøkta.