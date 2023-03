FIFA-sjefens lønnshopp vekker oppsikt: – Galskap

KIGALI (VG) FIFA-president Gianni Infantino (52) lever et liv i luksus - og tjener stadig mer penger på det.

FÅR STADIG HØYERE LØNN: Gianni Infantino klaget på lønnen på 15 millioner kroner da han ble FIFA-president i 2016. I dag tjener han langt mer.

15.03.2023 22:09

«FIFAs penger er deres penger. Det er ikke FIFA-presidentens penger».

Det sa en euforisk Gianni Infantino fra talerstolen til alle verdens fotballedere på FIFA-kongressen i 2016.

Men syv år senere viser årsrapportene til FIFA at stadig mer penger tilfaller dem som styrer organisasjonen også.

Gianni Infantino fikk selv en lønnsøkning på over 20 prosent i fjor. Det ga ham en samlet inntekt på 42 millioner kroner, inkludert en solid VM-bonus.

Generalsekretær Fatma Samoura mottok 22 millioner kroner i lønn, ifølge det regnskapet som skal godkjennes på FIFA-kongressen i Rwanda denne uken.

– Det er galskap! sier Karen Espelund til VG.

Hun er selv tidligere styremedlem i UEFA.

– Det får meg til å lure på hva som er motivasjonen for å sitte i slike posisjoner. Summene du nevner for meg er bare helt utrolig, sier Espelund.

Foran torsdagens kongress i Kigali, så har FIFA booket minst fire av byens seks hoteller som kan smykke seg med fem stjerner. Her lever tre representanter fra totalt 211 land svært godt på FIFAs regning denne uken.

Blant dem er FIFAs 36 styremedlemmer.

KONTROVERSIELL: En karnevalsparade i tyske Köln for tre uker siden illustrerer hvordan FIFA-presidenten er omdiskutert.

Seks av dem har tittelen visepresident og mottar tre millioner kroner hver i årlig lønn. De 30 resternende i styret må nøye seg med 2,5 millioner kroner årlig. Styremedlemmene mottar også en diett på 2500 kroner dagen når de er på oppdrag for FIFA.

Beløpene som oppgis er netto. Skatt er altså tatt hånd om.

Styret i FIFA samles normalt tre ganger i året.

– Det er et problem når det ikke er åpenhet rundt beregningen, og hva som forventes av møtevirksomhet. Da blir det en honningfelle, sier NFF-president Lise Klaveness til VG.

NFF-TOPP: Lise Klaveness er på plass i Rwanda når FIFA holder kongress i dag.

Vi sitter i tredje etasje på Radisson Blu-hotellet i Kigali. FIFA har booket hele hotellet til representanter fra Europa. Metalldetektorer og et lite kobbel sikkerhetsvakter møter dem som skal innenfor dørene.

– Om Infantino tjener for mye eller ikke, blir en diskusjon der man kan sammenligne med andre bransjer. Dette er verdens største idrett. Men vi synes jo denne lønnen er høy hjemme i Norge. Jeg synes jo det er for høyt, sier Klaveness.

FLYR STASELIG: Her er Gianni Infantino på vei ut etter en av sine mange reiser med privatfly.

Gjennom dokumentlekkasje Football Leaks har VG tidligere fortalt om luksuslivet på toppen av FIFA. Bruken var privatfly var på et tidspunkt et problem i organisasjonen, viser dokumenter VG, Der Spiegel og andre partnere i EIC-nettverket fikk tilgang på.

Bare i desember 2017 alene ble det booket seks privatflyreiser for Gianni Infantino.

Den ene flygningen gikk fra Zürich til Kuwait og kostet mer enn 440.000 kroner. En annen gikk fra Geneve til Dubai, via Riyadh. Prisen landet på 550.000 kroner.

Gianni Infantino har bodd i Qatar i forkant av fotball-VM i 2022. Han har imidlertid skattet til Zurich, der FIFA har hovedkvarter.

Men i november i fjor avslørte sveitsisk presse at 52-åringen flyttet til en annen del av Sveits - Zug - der skattetryket er lavere. På den måten halverte Infantino skatten sin over natten.

Dette er også byen som norske Bjørn Dæhlie har flyttet til.

– Når man ser på lønnsnivået til Infantino, så må man huske at han lever et liv med mange reiser, der stort sett alle daglige utgifter er betalt. Det er egentlig ikke noe galt i det, men det gjør det ekstra relevant å spørre hva han skal bruke alle pengene på, sier Jens Sejer Andersen.

HER BOR INFANTINO OG DÆHLIE: Sveitsiske Zug er kantonen med lavest skattetrykk.

Han er leder for «Play the Game», en organisasjon som har jobbet for åpenhet og demokrati i idretten i mer enn 25 år. Play the Game er også en internasjonal idrettspolitisk konferanse.

Andersen synes også beløpene som utbetales til styremedlemmer er «meget høye»:

– Faren med veldig høye lønninger er at folk bli avhengige av dem, og at pengene bllir en vesentlig drivkraft for å komme til topps i FIFA, i stedet for interessen for fotballens ve og vel, sier han.

Den danske påpeker likevel fremskritt: For tidligere var beløpene VG omtaler i denne saken hemmelig i FIFA. Åpenhet om summene gjør det mulig å føre en debatt, argumenterer Sejer Andersen.

Dette svarer FIFA

VG har stilt FIFA spørsmål om hvordan lønnsøkningen til Gianni Infantino kan forsvares, og hvorfor styremedlemmer får mellom 2,5 og 3 millioner kroner i årlig kompensasjon.

«I henhold til FIFA-statuttene, så er det en kompensasjonskomite som bestemmer kompensasjonen til FIFAs toppledelse. Detaljer om den individuelle kompensasjonen til FIFA-presidenten, styremedlemmene og generalsekretæren publiseres åpent i årsrapportene», skriver en talsperson for FIFA i en e-post til VG.

Deretter kommenterer vedkommende for seg FIFA-styret spesielt:

«Styret spiller en nøkkelrolle som FIFAs strategiske organ. Foruten å holde regelmessige møter, så har medlemmene av FIFA-styret andre oppgaver i FIFAs komiteer. I tillegg deltar visepresidentene regelmessig i den delen av organisasjonen som fatter strategisk viktige avgjørelser».