Lineker fjernes midlertidig fra BBC-program - TV-profiler boikotter

Tidigere Barcelona- og Tottenham-spiller Gary Lineker (62) fjernes midlertidig fra BBC-programmet «Match of The Day». Han får støtte fra fra TV-kollegaene Alan Shearer og Ian Wright.

TAS AV SKJERMEN: Gary Lineker er en av de største TV-profilene rundt engelsk fotball.





10.03.2023 17:47 Oppdatert 10.03.2023 20:18

Det er BBC selv som bekrefter nyheten. Kanalen skriver at fotballprofilens bruk av sosiale medier den siste tiden har vært et brudd på deres retningslinjer.

BBC skriver videre at 62-åringen fjernes midlertidig og at de skal komme frem til en avtale om hans bruk av sosiale medier.

Den britiske regjeringen har foreslått en ny lov som skal hindre ulovlige migranter å få opphold i Storbritannia. Mennesker som krysser den engelske kanal vil blant annet bli nektet oppholdstillatelse i landet på livstid.

– Gode Gud, dette er verre enn grusomt, uttalte Lineker etter at Englands innenriksminister Suella Braverman la frem den nye migrasjonsloven tirsdag.

Flere kollegaer viser nå sin støtte til Lineker ved å ikke stille i lørdagens program.

Både TV-profil og tidligere Arsenal-spiller Ian Wright og tidligere storscorer Alan Shearer kommer ikke til å delta i programmet.

– Alle vet hva «Match of the Day» betyr for meg, men jeg har fortalt BBC at jeg ikke vil delta i morgen. Solidaritet, skriver Wright på Twitter.

– Jeg har informert BBC om at jeg ikke vil stille opp på MOTD i morgen, skriver Shearer.

Sammenlignet med Nazi-Tyskland

– Det er ikke noe stort innrykk av migranter. Vi tar imot langt færre flyktninger enn andre store land i Europa, fortsatte den tidligere landslagsspilleren ifølge The Guardian og utdypet:

– Dette er ikke ulikt språkbruken som Tyskland brukte i 30-årene.

BBC vurderer Linekers uttalelser som brudd på kanalens retningslinjer. Ansatte i kanalen har tidligere blitt advart om bruk av sosiale medier og bør følge redaksjonelle retningslinjer privat, på lik linje som når de lager innhold for BBC.

England-legende

Engelskmannen har over 400 kamper for blant annet Leicester, Barcelona, Tottenham som spiller. Den tidligere spissen la opp i 1994, og scoret før det 48 mål på 80 landskamper for England.

Han har etter fotballkarrieren figurert som ekspert, programleder og kommentator i BBC på både radio og TV i en årrekke. I programmet «Match of The Day», som oppsummerer Premier League-rundene, er Lineker programleder.

Programmet er et av kanalens lengstlevende TV-show.