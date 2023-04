Tuchel om «nye» City: – Haalands innflytelse er unik

MANCHESTER (VG) Han siterer fotballegenden Johan Cruyff da han blir spurt om «Haaland-planen», men Bayern-sjefen mener likevel at lite er forandret siden han knuste Pep Guardiolas drøm for to år siden.

JEG TAR FEM: Erling Braut Haaland holder opp like mange fingre som han scoret mål i forrige Champions League-kamp.





11.04.2023 14:05 Oppdatert 11.04.2023 15:11

– Du må vinne tilliten til spillerne, spesielt når du kommer til en ny klubb, spøker Thomas Tuchel på spørsmål om han har brukt finalebragden til å gi spillerne troen på at det er mulig å slå ut Manchester City.

Da underdogen Chelsea overraskende tok rotta på Manchester City i Champions League–finalen i 2021, mønstret Pep Guardiola imidlertid et annerledes lag enn han kommer til å gjøre tirsdag kveld.

Uten en typisk spiss fra start var isteden lille, tekniske Phil Foden som spilte falsk nier falsk nierEn midtbanespiller som spiller spiss. i finalen. Nå er det kraftpakken Erling Braut Haaland, med ti mål på seks kamper i Champions League denne sesongen, som skal skyte Manchester City til deres første triumf i turneringen.

I HUMØR: Thomas Tuchel gliste, spøkte og lo, og virket veldig fornøyd med tingenes tilstand før tirsdagens møte med Manchester City.

På spørsmål fra VG hevder den nyansatte Bayern-sjefen Thomas Tuchel imidlertid at det ikke er så mye som er forandret hos Manchester City – bortsett fra én ting.

– Ikke så mye. Spillestilen er ganske lik, vil jeg si. De har spilt sammen på høyeste nivå i mange år, men Haalands innflytelse er ganske unik, og det gir dem noe de ikke har hatt før, svarer tyskeren – og fortsetter:

– Vi må løse det som et lag. I morgen er vi kanskje underdogs, noe som passer oss bra, og vi skal gjøre det beste ut av det og være på vårt høyeste nivå.

Tiden hvor det kun er norske journalister som stiller spørsmål rundt norske spillere er imidlertid forbi i europeisk toppfotball – i hvert fall når det er snakk om Erling Braut Haaland, som overrasket på trening med splitter ny sveis dagen før dagen:

Tyske, engelske og spanske journalister lurte alle på hvordan Bayern har tenkt til å stoppe den brennhete spissen fra Norge.

– Jeg har hatt gleden av å snakke med Cruyff, som snakket om en spiss de ikke klarte å stoppe, helt til de slutte å markere ham, da klarte de å stoppe ham. Det prøver vi ikke i morgen, sier Tuchel.

Fakta Champions League-kvartfinalene 11. april: Manchester City – Bayern München

Benfica – Inter 12. april: Milan – Napoli

Real Madrid – Chelsea 18. april: Chelsea – Real Madrid

Napoli – Milan 19. april: Inter – Benfica

Bayern München – Manchester City Alle kampene har kampstart 21.00 og vises på TV 2s flater. Vis mer

Erling Braut Haaland har spilt mot Bayern München syv ganger. Samtlige har endt med tap, men personlig har han scoret fem ganger og notert seg for én målgivende pasning.

– Selvfølgelig er tallene, fysikken og sulten etter scoringer utrolig imponerende. Men det er ikke bare ham, for han blir utrolig godt servert av lagkameratene. Tempoet i laget er høyt og relasjonene er automatiserte. De skaper mange sjanser for Haaland og han har ambisjoner om å score mange mål, sier Tuchel.

En av de som har mest ansvar for å stoppe Haaland, er midtstopperen Matthijs De Ligt. Nederlenderen har aldri spilt mot Haaland tidligere, men avslører at han titter på alle spissene han skal møte.

– Ja, jeg forbereder meg mot alle spisser jeg spiller mot slik at jeg vet hvordan de spiller. Med Haaland trenger man ikke å se så mye videoanalyse på forhånd, for man man vet hvordan han spiller. Selvfølgelig forbereder jeg meg mot en spiller som ham, men samtidig må man fokusere på eget spill. Og selvsagt kan man bare stoppe ham sammen med laget, sier Bayern-stopperen.

På spørsmål om hvordan man skal stoppe Haaland, svarer han slik:

– Det er ikke så lett å si. Kampen blir vanskelig uansett. Haaland er veldig god i boksen, men han er også veldig god utenfor. Det er viktig at vi organiserer forsvaret vårt godt, og det inkluderer midtbanen vår også. Haaland er en utrolig spiller, men uten et bra innlegg eller en god pasning fra De Bruyne blir det vanskeligere for ham også. Da mener jeg vi må være godt organisert for å stoppe en som Haaland.

KAMPKLAR: Midtstopper Matthijs De Ligt får en svært viktige oppgave i tirsdagens møte med Erling Braut Haaland.

Pep Guardiola venter på sin side fortsatt på sin første Champions League-triumf som Manchester City-manager. Han klarte heller ikke å vinne som Bayern-manager, og har flere ganger blitt beskyldt for å «overtenke» i viktige kamper. Tuchel tror ikke at Guardiola har tenkt ut noen «spesiell plan» før tirsdagens kamp.

– Jeg tror det er ganske tydelig hvordan City spiller. Man ser klart at det har vært mange år med Peps påvirkning på laget. Det er stor fart og veldig offensiv stil. De presser veldig høyt. Jeg tror vi er godt forberedt. Som jeg har sagt før, er dette det høyeste nivået av europeisk fotball. De er toppform for øyeblikket og har vist det i Premier League, det gjør hele utfordringen interessant.