Klaveness betenkt før hemmelig skjebnevalg: – Har funnet folk som er problematiske

Lise Klaveness har provosert mektige personer i kampen om et verv i styret til UEFA. Onsdag kan 41-åringen bli historisk.

UTFORDRER HERRENE: Lise Klaveness har utmerket seg i Det internasjonale og europeisk fotballforbundet. Her er NFF-presidenten på FIFA-kongressen i Rwanda sist måned.

05.04.2023 08:46 Oppdatert 05.04.2023 08:57

– Jeg har hele tiden vært innstilt på at det blir vanskelig. Det er mer sannsynlig at jeg ikke kommer inn – enn at jeg kommer inn, sier Klaveness til VG.

I fjor ble hun valgt som den første kvinnelige presidenten i Norges Fotballforbunds 120 år lange historie.

Nå befinner trebarnsmoren seg i Portugals hovedstad. Med seg har hun nære støttespillere. Onsdag velges styret i UEFA UEFAUEFA er Det europeiske fotballforbundet som organiserer og administrerer fotballkonkurranser og turneringer i Europa.. Klaveness kjemper om et sete for de fire neste årene. Under dette intervjuet med VG pågår det tilsynelatende konstant møtevirksomhet rundt henne.

– Jeg har ikke så god tid på meg, forklarer Klaveness.

KJEMPER FOR ENDRING: NFF-president Lise Klaveness er nå på plass i Portugal.

I Lisboa opplevde hun tirsdag at UEFA-styret ga fotball-EM for kvinner i 2025 til Sveits på bekostning av søknaden Norge var en del av.

Skuffelsen var veldig stor.

Nå vil Klaveness inn i det nevnte styret. UEFAs øverste organ består av 19 menn og én kvinne, som er kvotert inn. Klaveness valgte å ikke stille til valg mot walisiske Laura McAllister. I stedet utfordrer hun de dresskledde herrene.

Ingen kvinne har noen gang tidligere blitt tildelt en slik posisjon. UEFA ble grunnlagt i 1954.

Fakta Lise Klaveness Aktuell: Stiller til valg som styremedlem i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) Nåværende rolle: President i Norges Fotballforbund Alder: 41 år Sivilstatus: Gift med Ingrid Fosse Sæthre og mamma for tre gutter Bakgrunn: Tidligere fotballspiller med 73 A-landskamper. Utdannet jurist. Har jobbet som advokat og dommer. Tidligere toppfotballsjef i NFF Vis mer

Idet valgkampanjen tilbakelegges, forteller Klaveness at mange har mislikt beslutningen hennes.

Under fotballtinget sist måned uttalte hun at: «Vi kan ikke gå tilbake til en tid hvor internasjonal fotball ledes som et lukket kartell, fotballen skal ikke brukes til økt polarisering og splittelse. Lederne i fotballen må lytte og lede.»

– Vi vil leve ut Norges Fotballforbunds internasjonale strategi gjennom denne kampanjen. Vi vil være åpne. Vi har bevisst valgt å ikke gå for posisjonen som er forbeholdt en kvinne i styret. Noen syns at det er provoserende, de mener at vi setter prinsipp foran sak, sier 41-åringen.

GOD RELASJON: Klaveness bidro til at Ada Hegerberg returnerte til landslaget i fjor, etter å ha nektet å spille for Norge siden 2017 på grunn av misnøye med den tidligere ledelsen i NFF.

Klaveness har opplevd å måtte bruke tid på å forklare presidenter av UEFAs 54 øvrige nasjonale fotballforbund hvorfor hun ønsker å være likestilt med mennene i kampen om en av UEFAs gjeveste posisjoner.

– Jeg mener at det er et viktig poeng. Fotball er verdens største kvinneidrett. Neste gang håper vi at dette ikke blir sett på som provoserende.

– Hvilke erfaringer har du gjort deg i forbindelse med denne kampanjen?

– Enormt mange. Virkelig. Jeg har hatt kanskje 50 ganske lange samtaler med ulike presidenter og andre som har interesser her. Det er folk fra ulike land og kulturer. Det internasjonale nettverket har endret seg veldig.

Klaveness mener at internasjonal fotball står overfor grunnleggende problemer. Hun mener finansielle aktører og andre «krefter» vil endre fotballen. Hun går til valg på at hun blant annet vil kjempe for likestilling, åpenhet og mangfold.

– Jeg har funnet folk som jeg syns er problematiske, med holdninger som bremser ting. Så har jeg funnet andre som støtter oss. Nå vet jeg ting som gjør at det er masse jeg vil gjøre annerledes neste gang. Det er på bakgrunn av kunnskapen vi har innhentet nå.

I fjor bemerket Klaveness seg på FIFA-kongressen i Qatar, hvor hun kom med krass kritikk av både Det internasjonale fotballforbundet og den kontroversielle VM-arrangøren.

– Det har vært avveininger hele tiden. Noen ganger føler man at man går for langt, andre ganger føler man at man burde gått enda lenger. Jeg har lært utrolig masse, blant annet om forholdet mellom herre- og kvinnefotball og hvordan presidentskapet blir sett på i ulike land, forteller norsk fotballs øverste leder.

Klaveness opplyser at hun har fått direkte beskjeder fra personer med innflytelse på valget. Noen av dem har sagt at hun ikke får deres stemme, mens andre har hevdet at de vil støtte hennes kandidatur.

– Hvordan ting eventuelt har endret seg underveis her borte, er vanskelig å vurdere. Det er et hemmelig valg. Det er ikke alle som vil si hva de skal stemme. Og for de som vil si det, kan det likevel endre seg. Jeg opplever at det er noen veldig klare støttespillere, men så er det andre som ikke støtter oss.

De siste ukene har hun blitt intervjuet av internasjonale medier som Forbes, Sky Sports og Reuters. Overfor VG understreker Klaveness at det er viktig for henne å få sagt at kampanjen «ikke er en sologreie», men et samarbeid med generalsekretær Karl-Petter Løken og andre i Norges Fotballforbund. Hvis hun taper valgkampen, stiller hun igjen ved neste mulighet.