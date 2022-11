Riise om egen filosofi: Blir enda verre når spillerne er sure

John Arne Riise (42) henter sin fotballfaglige inspirasjon fra stjernemanagerne Pep Guardiola (51) og Jürgen Klopp (55).

STILLER TØFFE KRAV: John Arne Riise, her underveis i kampen mellom Avaldsnes og Øvrevoll Hosle på Ferd Arena i Bærum sist søndag.

12 minutter siden

Det forteller Avaldsnes-treneren til VG etter den første av to kvalifiseringskamper til Toppserien arrow-outward-link . For på spørsmål om hva slags fotballidé og filosofi som han henter inspirasjon fra, svarer han som følger:

– Jeg tenker jo på hvordan jeg selv ville at min trener skulle være. Og jeg har spilt under mange gode (trenere). Jeg har hentet inspirasjon fra alle. Men jeg prøver å danne min egen måte å gjøre ting på. Det går mye på hardt arbeid, «pushe» grenser, gå ned i kjelleren mange ganger og mentalt takle det, sier Riise og fortsetter med et eksempel:

– Når jentene er sure og slitne, så tar vi heller en ekstra løpeøkt fordi de er sure.

For livet som Avaldsnes-spiller kan for folk utenfra fremstå som tøft. I hvert fall fysisk.

Ser man på klipp fra for eksempel sosiale medier, tar Riise laget sitt med på ganske tøffe, intensive styrkeøkter, dersom man skal tro videoene som publiseres.

Trenerprofilen forteller at laget trives med det, det blir fysiske økter en til to ganger i uken, og det handler om at de unge damene skal lære hva som kreves i ung alder.

– Det gjør noe med mentaliteten til jentene. Jeg tenker på kampen som kommer, men jeg skal utvikle dem til å bli bedre senere. Det er en balansegang, det der.

Han forteller også at laget ofte må gjennom denne type treninger.

– Jeg har en egen fitnesstrener. Går for eksempel den ene spilleren ned i nivå på mølla (for eksempel reduserer belastningen på en løpemølle), så straffer treneren hele laget. Det er mental trening som du skal jobbe med. Jentene er fantastiske og følger min plan. De liker det samme. Og vi ser stor forskjell på laget fra januar og til nå.

VAR IKKE FORNØYD: Avaldnses-trener John Arne Riise, her på sidelinjen underveis i kampen mot Øvrevoll Hosle i Bærum sist søndag.

Spurte ut Guardiola

Når VG spør hva som er hans fotballfaglige inspirasjon, svarer han følgende:

– Jeg er heldig som kjenner både Pep Guardiola og Jürgen Klopp. Jeg snakker med dem når jeg møter dem. Hvordan de gjør ting, hvordan de trener og hvordan de legger opp treningene.

– Når var det du snakket med dem sist?

– Jeg var på en golfturnering med Guardiola i sommer og snakket med ham om det der. Og så er det greit å ha numrene til folk og sende noen meldinger, sier Riise.

– Og hva med Klopp?

– Ja, det handler om trykket og intensiteten, og hvordan de trener. Men det viktigste for meg er at jentene er på lag, ikke hater det jeg gjør og går imot meg. Da blir det tøft. De liker ikke alltid at vi har så harde treninger, men etterpå er de glade.

Kun løping venter

Riise og Avaldsnes står foran to svært viktige uker. Sist søndag spilte laget 1-1 mot Øvrevoll Hosle i et kvalifiseringsspill til neste års Toppserien.

Dermed blir det svært nervepirrende i returoppgjøret på Karmøy den 19. november. Riise forteller om oppladningen til den kampen, en oppladning som står helt i stil med hans egen filosofi.

– Nå blir det en uke med bare løping, så en uke taktisk. De bør glede seg, sier Riise og smiler.

– Bare løping?

– Med to uker igjen til kamp liker jeg å kjøre bare løping med og uten ball første uken. Bare fysisk. Så bare fotball og taktisk uken etterpå.