Taper «aldri» i Eliteserien: – Skal ikke bli for cocky

VALLE (VG) Etter at Magnus Sjøeng (20) tok over plassen mellom stengene i Vålerenga, har laget gått fra 14. plass til medaljestrid.

Jonas Bucher, VG

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Keeperen presenterte seg for fotball-Norge etter at Kjetil Haug ble solgt til Toulouse i juni. I cupkampen mot Bodø/Glimt reddet han et straffespark fra Ola Solbakken, og Intility Arena ristet.

I Eliteserien var VIF i sportslig krise, på kvalikplass med sju kamper uten seier.

– Da jeg satt på benken ved starten av året, gikk det ikke særlig bra. Vi tapte mange kamper, og det var egentlig utrolig kjipt å være Vålerenga-spiller, sier den langstrakte keeperen til VG foran bortekampen søndag.

Kristiansund-Vålerenga starter klokken 18.00 og vises på Eurosport + 1

Sjøengs seriedebut endte med rent bur og 3-0-seier. Siden har han bidratt i en rekke med åtte seirer og én uavgjort. VIF har ikke tapt siden juni, og er fem poeng bak Glimt på andreplass.

– Jeg fikk sjansen til å spille, og laget fikk en ny gnist. Etter det har det bare gått oppover, og at vi endelig har fått en opptur er utrolig moro å være med på, sier han.

Men han har ikke glemt hvordan det kjennes å tape.

– Jeg skal ikke bli for cocky. Det kan fort skje igjen, men det er deilig å vinne nå.

Han tar nemlig lite av æren for lagets imponerende periode.

– Hvordan forklarer du oppturen dere er inne i med deg på laget?

– Det skal sies at jeg har gjort noen dårlige vurderinger i det siste, så jeg må nok takke laget for at de har hjulpet meg også. Men selvfølgelig må det være noe med det. Hva det er, vet jeg ikke.

For Sjøeng har vært heldig i en rekke situasjoner. Noen feilvurderinger i sommer kunne ført til flere poengtap.

– Noen vurderingsfeil kommer det jo som en ung keeper. Nå har han hatt et par situasjoner han kanskje burde reddet, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og sikter til målene som ble sluppet inn mot Viking og Lillestrøm.

Målvakten er selvkritisk. Men Sjøeng har også vist sterk psyke på banen, mener Vålerenga-treneren. Selv ser han på de innslupne målene som tabber.

– Det er jo to mål vi ikke skal slippe inn i det hele tatt, og fra min side vil jeg kalle det tabber. Det må vi bare få luket bort, men jeg er ung ennå.

VIF-treneren er langt fra bekymret, til tross for noen uheldige inngripener.

– Han har vist et veldig høyt potensial – og ikke minst prestert. Jeg mener han har forsterket oss totalt sett, kontra det vi var tidligere i sesongen. Det er imponerende av en gutt som har spilt lite i 2. divisjon og Eliteserien, roser Fagermo.

Det var ingen selvfølge at Sjøeng skulle bli førstekeeper i VIF denne sommeren.

Allerede før Haug var presentert som Toulouse-spiller, hadde Vålerenga satt i gang jakten på en erstatter i juni.

Per Kristian Bråtveit kom til Oslo, men var ikke spilleklar før 1. august. Dermed fikk Sjøeng tid til å spille seg varm.

Og etter å ha ikke fått ett eneste minutt på A-laget, ble Bråtveit solgt fra VIF ved slutten av august – under to måneder etter å ha signert for Oslo-klubben. Sondre Rossbach ble med det leid inn, men Sjøeng er fortsatt førstevalget.

– At jeg klarer å vise at jeg har et såpass høyt nivå og blir foretrukket foran dem, er utrolig kult. Samtidig er det ikke noe hvilepute. Jeg må fortsette å ta enda flere steg, sier 20-åringen.

Med Rossbach på benken understreker Fagermo at det er reell konkurranse om plassen.

– Det er ingen som er «bankers» på et fotballag, men foreløpig har ikke Sjøeng spilt seg ut av laget.