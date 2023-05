Her kan det bli lov med øl på stadion: – En mer rettferdig praksis

Reglene for skjenking av alkohol på idrettsarrangement i Oslo skal gjennomgås på nytt. Det faller ikke i smak hos alle.

VIL HA ENDRINGER: Vålerengas supporterklubb Klanen ønsker nye retningslinjer for alkohol på stadion. Her fra derbyet mot Lillestrøm tidligere denne måneden.

16.05.2023 07:08 Oppdatert 16.05.2023 08:27

I 2024 skal Oslo kommune vedta nye regler for idretten som skal avgjøre hvor det kan skjenkes alkohol de neste fire årene.

Det har ved flere anledninger vært oppe til diskusjon tidligere.

Nå ber kommunen om innspill fra klubber og arrangører for å kartlegge hva de mener om nåværende reglement, og om de synes at alkohol bør være tilgjengelig for alle i publikum.

Skeid, Vålerenga og supporterklubben Klanen er alle samstemte i sitt ønske.

– Vi synes ikke det er størrelsen på lommeboken som skal styre om du får kjøpt en øl eller tatt deg et glass vin her på stadion – men at det burde vært allment tilgjengelig, sier VIFs daglige leder Erik Espeseth.

Per i dag er det kun publikum på VIP-tribunen som kan drikke alkohol under fotballkamper i Oslo.

TILBUD TIL ALLE: VIFs daglige leder Erik Espeseth har gitt klubbens innspill til kommunen. Nå venter en lengre prosess før kommunens forslag skal leveres til høsten.

Klanen, som er VIFs supporterklubb, mener alkoholtilbudet på VIP-tribunen har skapt stor misnøye blant publikum og supportere.

– Oslo kommune bør vurdere en mer rettferdig praksis enn dagens regelverk. Vi vil at supportere også skal ha den muligheten, sier Christian Arentz, som sitter i styret til Klanen.

Derfor har supporterklubben og VIF kommet opp med en løsning som de mener kan fungere.

– Det må legges til et avgrenset område, hvor det er 18-årsgrense, og vil fungere slik at det er mulig å gå ut og kjøpe seg en øl i pausen. Det er ikke snakk om å ta med alkohol ut på tribunen, det kommer de ikke til å tillate, sier Arentz.

– Hvordan ser du på sjansen for at det kan bli endringer i dagens regelverk?

– Det er i alle fall tatt initiativ fra kommunen å se på det på nytt. For noen år siden var det ikke noe tema å diskutere. Så det er en åpning for det, at man kanskje tenker annerledes, sier Arentz.

Daniel Holmeide Strand, som er daglig leder i Skeid, forteller at klubben ønsker at regelverket tillater alkoholsalg. Han sier det er blitt etterspurt av fansen.

– Vi kan godt tenke oss muligheten å tilby alkohol på noen av toppfotballkampene. Vi har ikke behov for alkohol på tribunen, men at det kunne vært noen kamper der vi kan tilby øltelt og ha det som tilbud hos oss, sier Strand.

UENIG I ØNSKET: Fotballspiller Elias Kristoffersen Hagen.

IFK Göteborg-spiller Elias Kristoffersen Hagen synes lite om at Oslo-klubber ber om at dagens regelverk for alkohol endres i 2024.

– Du kan jo gjøre hva du vil før og etter kamp, men de to timene kan du klare deg uten. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så viktig for folk å ha alkohol de to timene, sier Hagen som er ambassadør for «Idrett uten alkohol». «Idrett uten alkohol». Idrett Uten Alkohol er en organisasjon som driver forebyggende og holdningsskapende arbeid rettet mot utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten.

Han forstår at diskusjonen tas opp på nytt, men har lite forståelse for ønsket fra fotballklubbene.

– Det er jo naturlig og bra at temaet blir diskutert på nytt, men på personlig grunnlag, så tenker jeg det er litt for lite rom eller respekt for at folk faktisk ikke har lyst eller behov for å drikke i samfunnet, sier han.

Byråd for næring og eierskap, Rina Mariann Hansen, som jobber med det nye forslaget, erkjenner at det er mange dilemmaer knyttet til dagens regelverk.

– Det har vært et dilemma i mange år og blitt aktualisert, så nå har vi sett at vi må få inn innspill fra idretten og arrangørene, sier hun og fortsetter:

– Det er ikke gitt at vi skal forandre på regelverket, men det har vært en urettferdighet i det. Det paradoksale er at hvis man er VIP-kunde, kan man ta seg en øl, men er du ordinær kunde, kan man ikke det. Det er heller ikke slik at det ikke nytes alkohol, selv om det er alkoholservering eller ei. Derfor må vi se på hvordan vi kan håndtere det når vi legger frem den nye alkoholpolitiske handlingsplanen, sier Hansen.