«Moi» frøs og svettet før Haaland-møtet: – Jeg følte meg ikke bra

ETIHAD STADIUM (VG) Mohamed Elyounoussi (28) spilte med sykdom i kroppen i 0–4-tapet for Erling Braut Haaland (22) og Manchester City.

NORSK DUELL: Erling Braut Haaland og Mohamed Elyounoussi møttes i Manchester lørdag ettermiddag.

Nå nettopp

Med den lyseblå drakten til Haaland under armen kom «Moi» ruslende alene ut fra Southampton-garderoben og stoppet for et intervju med VG tre kvarter etter kampslutt.

Den norske landslagsspilleren startet oppgjøret på benken, men kom inn etter 66 minutter. Med tett nese og sugende på en halstablett forteller 28-åringen at han ikke trodde at han skulle entre gressteppet på Etihad Stadium.

– Jeg sto opp i dag og følte meg ikke noe bra. Jeg frøs og svettet. Jeg trodde ikke at jeg skulle komme inn i dag, forteller «Moi» til VG.

Han beskriver følelsen av å ha en kraftig forkjølelse og tror ikke det handler om covid-19.

Nå venter to fridager for Southampton-profilen. Det trenger både han og lagkameratene etter fire strake tap.

– Vi er i en dårlig periode akkurat nå. Vi må snu dette så fort som mulig. Vi har fire tap på rad. Det begynner å se stygt ut. Ting sitter ikke. Starten har vært grei for min del, men målpoengene som har latt vente på seg. Jeg må prøve å gjøre noe med det de neste kampene.

Like før Elyounoussi ble satt inn av trener Ralph Hasenhüttl (55) scoret Haaland sitt 15. Premier League-mål for sesongen i det som var jærbuens 9. opptreden i serien for City.

Elyounoussi forteller at Southampton ikke fokuserte mye på Haaland inn mot oppgjøret, men laget var bevisst på at de måtte prøve å hindre spissens lagkamerater i City fra å sette ham opp i gode avslutningsposisjoner. Det lyktes lørdagens gjester dårlig med. Haaland hadde tre store sjanser før målet til slutt ble satt inn.

– Det er som jeg sa til han også: Det er moro for han, norsk fotball og nordmenn at vi har en spiller på det nivået, sier «Moi».

– Det er vanvittig. Han må bare holde seg skadefri. Så må lagkameratene hans bare fortsette å servere ham, fortsetter sarpingen etter at også NRK og Dagbladet har ankommet pressesonen på Etihad.

I MANCHESTER: Her er «Moi» i intervju med VG etter kampen mot City.

– Hva er det som ikke fungerer for dere?

– Det er små marginer. Det har gått mot oss de siste kampene. Vi tok poeng i begge kampene mot City i fjor, så vi hadde forhåpninger om å få med oss noe. Vi må snu dette så fort som mulig.

Trener Hasenhüttl har benyttet «Moi» fra start i seks av ni Premier League-oppgjør så langt denne sesongen. Nå risikerer østerrikeren å få sparken, ifølge engelske medier. Southampton har bare fire lag bak seg på tabellen.

– Det blir sikkert tøffere for han fremover, men det kjenner vi spillere også på. Vi har et ansvar, forteller Southamptons norske kantspiller.