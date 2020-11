Sverige slo VM-finalisten

(Sverige-Kroatia 2–1) Etter fem forsøk vant endelig Sverige en kamp i gruppespillet i Nations League - men den sene reduseringen kan bli kostbar for svenskene.

FØRSTE SCORING: Dejan Kulusevski gjorde sitt første landslagsmål da han gjorde 1–0 i første omgang mot Kroatia i Friends Arena i Stockholm lørdag. Foto: Henrik Montgomery / TT NEWS AGENCY

14. nov. 2020 23:15 Sist oppdatert nå nettopp

Det var et selvmål av Marcus Danielson (31), som gjorde 2–0 på tampen av første omgang i Friends Arena. Kroatias scoring betyr at Sverige må oppnå et bedre resultat mot Frankrike tirsdag enn det Kroatia får i sin kamp mot Portugal - for ikke å ende sist i A-gruppen og havne i B-gruppen.

Regjerende verdensmester Frankrike, tapende VM-finalist Kroatia og regjerende EM-vinner Portugal er i gruppen til Sverige, som fram til nå ikke hadde klart å ta et eneste poeng i «dødens gruppe».

Dejan Kulusevski (20) brukte styrken sin da han tråklet seg gjennom det kroatiske forsvaret. Han fikk en liten dytt, men holdt seg på beina før han satte 1–0 ni minutter før pause. Kulisevski er den første fotballspilleren som er født på 2000-tallet som har scoret for A-landslaget.

– Det er slik som hender i fotball. Vi vant kampen. Det var det vi skulle og det var det viktigste. Nå skal vi gjøre vårt beste mot Frankrike, sier Kulisevski ifølge Expressen med tanke på baklengsmålet Sverige helst skulle ha unngått.

Frankrike vant sin kamp mot Portugal på bortebane med 1–0 og leder gruppen med tre poeng foran portugiserne. Etter et hardt skudd fra Adrien Rabiot måtte Patricio gi en retur. Ngolo Kanté var våkent framme og satte den i mål til for franskmennene. Det var Kantés andrelandslagsmål, 365 dager etter hans første.

Cristiano Ronaldo hadde noen giftige forsøk for Portugal, men Hugo Lloris reddet mesterlig hver gang.

Kroatia tar imot Portugal på hjemmebane, Sverige spiller borte mot Frankrike.