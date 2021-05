VIF-stjernen med stikk til forhåndstipsene: – Vi beviser det motsatte

VG ber Vålerenga glemme seriegullet og skrev lørdag at «gullet ska’ hem» til Bergen og Sandviken. Det er Celin Bizet Ildhushøy (19) slettes ikke enig i.

STERK START: Celin Bizet Ildhusøy dominerte for Vålerenga mot Avaldsnes. Foto: Lise Åserud, NTB

– Vi beviser det motsatte, sier den nye VIF-stjernen med et stort smil etter at festforestillingen i seriestarten ga 5–3-seier over fjorårets bronselag, Avaldsnes.

– Men dette er jo bare første seriekamp. Vi må gjøre det like bra når de beste lagene blir motstandere, understreker tenåringen som imponerte stort med sine to scoringer på Intility lørdag.

– Så absolutt, er hennes svar på om Vålerenga vil slåss om tittelen også denne sesongen.

– Dette gir oss en veldig boost og selvtillit. I fjor startet vi med tap og det gikk tregere i starten.

Kantspillerne fra Romerike er hete i Vålerenga denne våren. Bizet Ildhusøy fra Frogner i Lillestrøm kommune følger opp herrelagets Aron Dønnum fra Eidsvold.

Med bilde av nettopp Bizet Ildhusøy og Rikke Nygard markerte VG lørdag at Sandviken er vår seriefavoritt. Vålerenga er plassert på 3. plass. Mange medier har kommet med omtrent samme tabelltips.

Sherida Spitse (Ajax) og Araja Njoya (Atlético Madrid) har forlatt Oslo Øst, men Vålerenga anno 2021 leverte underholdning av gullstandard i seriestarten.

– Vi er en ny gjeng i forhold til det som var i fjor. Jeg synes vi håndterer det ganske bra. Vi har øvd med veldig mange forskjellige 11'ere i treningskampene og vi ser jo at det hjelper godt til seriestart, mener Celin Bizet Ildhusøy – med mor fra Cuba og far med A-kamper for Molde.

– Nå har vi et yngre lag. Alle har sine meninger. Så må vi få ro i laget og finne en trygghet i hverandre. Veldig mange vil ta styringen. Men jeg synes vi har stabilisert laget litt, sier hun.

– Det betyr mye. Det er mye nerver i seriestarten. Nå kan vi senke skuldrene litt, sier Synne Jensen – 25-åringen som debuterte i Toppserien allerede for ni år siden. Vålerenga-spissen sier dette om at Sandviken – og ikke Vålerenga – er tippet til gull:

– Jeg tenker ikke så mye om det. Det er helt klart at Sandviken blir en tøff motstander, men det er bare morsomt. Jeg har selvsagt troen på oss.

Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen hadde ikke sett for seg 5–3 i serieåpningen.

– Jeg hadde kanskje sett for meg 2–0. Det ble mer å se på for dem som så kampene hjemme i stuene. Så får vi som trenerne heller lide litt, beskriver dansken.

– Hjemme i stuen ville jeg sagt «dejlig fodbold». Endelig noen som spiller offensivt, men som trener blir jeg jo irritert over at vi ikke spiller litt klokere og holder laget mer kompakt, beskriver han.

Han var som alle andre med Vålerenga-hjerte, fornøyd med de individuelle prestasjonene til Ildhusøy, Jensen og ikke minst Dejana Stefanovic, som satte inn en perlescoring fra 25 meter.

– Men jeg mener vi kan få enda flere muligheter om vi bruker hver andre litt bedre. Så det ikke blir altfor mye at hver enkelt skal skinne individuelt, men at det er laget som skinner, sier Majgaard Jensen.